Zoon Peter Van Petegem tekent bij opleidingsploeg Jumbo-Visma

Axandre Van Petegem koerst de komende twee seizoenen voor de opleidingsploeg Jumbo-Visma Development. De zoon van voormalig profrenner Peter Van Petegem komt de rest van het jaar als stagiair uit voor de ploeg.

Voor Van Petegem (19) komt een droom uit. “Ik heb dit jaar het team al leren kennen tijdens enkele stages. De eerste indruk was direct goed. Na de eerste stage in de Ardennen mocht ik ook mee naar het trainingskamp in Slovenië. Ik kom supergoed overeen met de renners van de ploeg en de begeleiding is hier top, dus ik ben blij dat ik een contract teken bij dit team. De komende jaren hoop ik me hier verder te ontwikkelen”, aldus de renner van Home Solution-Soenens CT.

Head of Development Robbert de Groot is blij met de aanwinst. “Axandre is een interessante renner die nog niet bij het grote publiek bekend is. Hij heeft nog relatief weinig training in de benen, maar heeft de afgelopen periode indruk gemaakt tijdens enkele stagemomenten bij onze ploeg. We gaan Axandre alle tijd geven zich te ontwikkelen en zijn ervan overtuigd dat hij een prachtige ontwikkeling gaat doormaken. We kijken uit naar de samenwerking met hem.”

Van Petegem staat morgen als stagiair van de ploeg aan de start van de Egmont Cycling Race.