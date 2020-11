Zoetemelk herstelt van aanrijding: “Die blessure gaat nog een tijdje duren”

Joop Zoetemelk is nog altijd herstellende van de aanrijding van eind september, waarbij hij breuken opliep aan zijn linkerarm en rechterhand. De winnaar van de Tour de France van 1980 mag volgens artsen hopen op volledig herstel, laat hij weten in interviews met het AD en De Telegraaf.

“De gezondheid is goed hoor, alleen die blessure gaat nog een tijdje duren”, legt de 73-jarige Zoetemelk uit aan het AD. De in Frankrijk woonachtige oud-wielrenner was afgelopen week terug in het ziekenhuis, waar hij in september met spoed heen werd gebracht en ruim een week moest blijven.

In het ziekenhuis sprak hij met de arts die hem opereerde. “In mijn rechterhand gaat zeker beweging in komen”, vertelt hij over de kwetsuur. “Het duurt alleen misschien nog een paar maanden, wellicht zelfs nog iets langer. En misschien dat het niet helemaal 100 procent herstelt.”

‘Ik ben zelf nog het meest geschrokken’

Aan die rechterhand heeft Zoetemelk nog het meest last. “Daar zijn spieren en zenuwen beschadigd en is veel gekneusd. De vingers van mijn linkerhand kan ik buigen en met links kan ik iets vastpakken, maar met rechts niet. Geen beker of vork. En ik ben rechts, dus dat is omschakelen. Het vraagt nogal wat”, geeft hij aan.

Voorlopig stapt de oud-prof niet op de fiets. Zoetemelk reageert ook op de impact die zijn ongeluk had. “Ik snap dat veel mensen geschrokken zijn, maar ik zelf nog het meest hoor. Ik heb er zelf ook het meeste last van”, reageert hij. “Ik moet wel zeggen: ik heb heel veel beterschapskaartjes gekregen van mensen. Verschrikkelijk mooi.”