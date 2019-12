Zoetemelk adviseert Dumoulin: “Ik zou voor de Tour kiezen” vrijdag 20 december 2019 om 10:21

Jumbo-Visma zal vandaag met een antwoord komen op de vraag welke grote rondes Tom Dumoulin in 2020 zal betwisten. De Nederlandse ploeg maakt tijdens de teampresentatie in Amsterdam namelijk bekend welke kopmannen het uitspeelt in de drie grote rondes. “Ik zou absoluut voor de Tour kiezen”, zo adviseert oud-winnaar Joop Zoetemelk.

“De Giro d’Italia en Vuelta a España zijn net zo lastig als de Tour, maar de Ronde van Frankrijk is nu eenmaal de mooiste wedstrijd die er is”, zo vertelt de winnaar van 1980 in gesprek met Nusport. “Het is de wedstrijd waar de meeste media naartoe komen en waar iedereen het over heeft.”

Dumoulin reed in 2018 al eens naar de tweede plek in de Tour, maar de 29-jarige renner heeft nog nooit alles op de Franse ronde gezet, aangezien hij de laatste jaren ook (met succes) koos voor de Ronde van Italië. Het is de vraag hoe Dumoulin zal terugkomen na een hardnekkige knieblessure en een roerig vertrek bij Team Sunweb.

Nieuwe motivatie

De 73-jarige Zoetemelk is optimistisch voor 2020. “Ik denk dat Tom een nieuwe stap moest maken. Of het de laatste stap is richting Tourwinst? Dat denk ik wel, de nieuwe motivatie zal hem goed doen. Bovendien heeft Jumbo-Visma de afgelopen seizoenen een mooie ontwikkeling doorgemaakt”, aldus de in Frankrijk woonachtige Zoetemelk.