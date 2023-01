Zoe Bäckstedt sinds kort inwoonster van België: “Ik voel me hier thuis”

Interview

Zoe Bäckstedt heeft een zeer sterke kerstperiode achter de rug. De nog maar 18-jarige renster van EF Education-TIBCO SVB finishte telkens in de top-10 en kwam in de Wereldbeker Gavere zelfs dicht bij het podium. “Ik maak heel veel plezier tijdens het crossen. Ik hou er echt van.”

De kerstperiode begon voor Bäckstedt in Mol. Aan het Zilvermeer reed ze een knappe wedstrijd, wat uiteindelijk resulteerde in een vierde plaats. Met slechts negen seconden achterstand op nummer drie Annemarie Worst, was een podium ook binnen handbereik. “De eerste wedstrijden in de kerstperiode gingen echt goed voor mij”, vertelde Bäckstedt aan WielerFlits.

In de Wereldbeker in Gavere, op een loodzwaar parcours, maakte Bäckstedt het meeste indruk. Ze werd er vierde en bleef zo onder meer Blanka Kata Vas, Clara Honsinger en Annemarie Worst voor. “Ik ben natuurlijk heel blij met mijn huidige vorm. Het was zeer speciaal om in de Wereldbeker vierde te worden, dat had ik niet verwacht.”

Bäckstedt: “Last van mijn rug, dat heb ik altijd al gehad”

Na Mol en Gavere kwam de Britse nog in actie in Diegem en Baal, waar ze respectievelijk zevende en achtste werd. Vier crossen in negen dagen tijd, dat is best veel voor een 18-jarige renster. “Het is heel druk geweest, maar ik heb echt genoten van de crossen. Ik heb de juiste balans gevonden waardoor ik genoeg wedstrijden rijd, maar mezelf ook niet opbrand. Het was ook aangenaam dat mijn familie naar België is gekomen en dat ze naar mijn wedstrijden kwamen kijken. Dat heeft geholpen.”

De X2O Trofee in Baal was een iets minder goede wedstrijd voor Bäckstedt. Dat had niet te maken met een mindere vorm of vermoeide benen, maar met pijn aan de rug. “Er moest heel veel gelopen worden en de modderstroken waren ook niet goed voor de rug. Ik heb het altijd al gehad, die pijn aan de rug. Het is eigen aan het veldrijden. Je rugspieren krijgen heel veel te verduren tijdens de wedstrijden en als je niet genoeg rugoefeningen doet tussen de wedstrijden, heb je het snel zitten.”

België als nieuwe thuis: “Ik geniet echt”

Bäckstedt mag zich sinds kort ook inwoonster van België noemen. De 18-jarige verhuisde naar Waregem, de plaats waar vader Magnus ook woonde toen hij zijn carrière begon als renner. “Er wonen daarnaast veel renners in de buurt. Het is makkelijker om hier te wonen voor de winter en alle klassiekers in het voorjaar.”

“Naast de praktische kant, voel ik me ook gewoon echt thuis hier. Als ik aan het rondrijden ben op de Belgische wegen, geniet ik echt en ben ik heel ontspannen.” Op dit moment is haar familie nog bij haar, maar die gaan na het Brits kampioenschap veldrijden (15 januari, red.) weer naar huis. “Vanaf dan ben ik alleen, maar dat komt wel goed.”

Toekomst in het veld?

De prestaties van Bäckstedt zijn zeer indrukwekkend. Zo werd ze in Australië twee keer wereldkampioen bij de junioren vrouwen. Zowel in de tijdrit als in de wegrit degradeerde ze de tegenstand. In het veld behoort ze ook bij de top in haar leeftijdscategorie. In Fayetteville werd ze nog wereldkampioene bij de junioren. “Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik meer ambities heb in het wegwielrennen dan in het veldrijden. Ik hou echt van de weg en geniet van de lange zware ritten. Het veldrijden is iets totaal anders.”

“In de modder en in de regen koersen en door het zand klieven, vind ik zo leuk. Grinding on the bike, het voelt heroïsch. Ik maak zo veel plezier dan.” De veldritfans hopen dan natuurlijk ook dat Bäckstedt nog een aantal jaar te zien zal zijn in het veld. Zelf is ze daar nog niet helemaal uit. “Volgend jaar zal ik wel sowieso crossen. Daarna weet ik het echt nog niet. Dat zal ik volgend seizoen beslissen.”