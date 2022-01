Zoe Bäckstedt na binnenhalen wereldtitel: “Ik ben geschokt!”

Zoe Bäckstedt was verrast over het binnenhalen van de wereldtitel bij de junioren tijdens het WK veldrijden in Fayetteville. De Britse kreeg in aanloop naar het kampioenschap te maken met een coronabesmetting, maar was heer en meester in de strijd om de regenboogtrui.

“Om eerlijk te zijn ben ik geschokt”, vertelde de 17-jarige renster in het flashinterview. “Ik had een vrij goed seizoen op de weg en in de cross. Maar vanwege corona had ik pech en greep ik naast de Wereldbeker en moest ik het Brits nationaal kampioenschap missen. Het zorgde er echter wèl voor dat ik sterker terugvocht en vandaag voor wat extra vuur kon zorgen.”

Achteraf gezien besliste ze het WK al in de eerste ronde door de lange klim volle bak omhoog te rijden. “Voor de wedstrijd sprak ik met mijn coach en ik vroeg me af: ga ik op de eerste klim al meteen aanvallen? Hij zei dat als ik me goed voelde, ik ervoor moest gaan. Ik begon als tweede aan de klim, gooide mijn kaarten op tafel en reed zo hard mogelijk omhoog.”

Op de top vertelden mensen van haar ploeg haar dat ze al een mooie voorsprong had. “Toen ben ik blijven gaan. Elke ronde ben ik de klim zo hard mogelijk omhoog gegaan omdat ik wist dat ik daar het verschil kon maken. Voor de rest moest ik controleren en zorgen dat ik niet zou vallen. Het was een vrij goede dag!”