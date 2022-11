Zoe Bäckstedt knokt zich in Niel terug na vroege val: “Kan niet ontevreden zijn”

Video

Zoe Bäckstedt kende een dramatische start van de Superprestige Niel. Tijdens de eerste meters in het veld, ging de Britse al tegen de grond. Toch werd ze nog elfde. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? WielerFlits vroeg het na afloop aan Bäckstedt zelf.

“Ik weet niet wat er gebeurde, het ging zo snel”, zegt het 18-jarige talent over de val in de beginfase, waar ook haar ploeggenote Clara Honsinger bij betrokken was. “Ik weet alleen nog dat ik weer opkrabbelde en ons beiden weer op de fiets probeerde te krijgen. Het was een vrij grote val, denk ik. Maar we zijn allebei in orde, we konden er na de koers weer om gelachen. Tijdens de wedstrijd zelf probeerde ik me terug te vechten en gewoon zo hard mogelijk te rijden.”

“Ik moest veel tijd goedmaken. Toen ik na de eerste ronde doorkwam en naar het rondebord keek, dacht ik: dit wordt een lange wedstrijd. Maar ik bleef vechten en werd nog elfde, dus daar ben ik blij mee. Ik ben zeker tevreden. Ik kwam van bijna de laatste plaats terug naar de elfde plaats. Daar kun je niet ontevreden over zijn.”

De rest van het seizoen

Wat zijn de grote doelen van Bäckstedt in het vervolg van het seizoen? “Het nationaal kampioenschap wordt belangrijk voor me, dat heb ik vorig jaar gemist vanwege corona. Ik zou daar heel graag winnen, maar het is afwachten. Ik streed vandaag met Anna Kay, zij is ook goed bezig. Het WK is ook een doel. Het EK ging behoorlijk goed, dus als ik door blijf gaan, kan ik misschien een goed resultaat halen in beide”, aldus Bäckstedt, die vertelt dat ze een druk programma heeft. “Maar dat is perfect voor wat ik dit jaar nodig heb.”