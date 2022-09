Zo uniek is de Vuelta-zege van Remco Evenepoel voor België

Het is niet alleen 44 jaar geleden dat een Belg een grote ronde won, het is intussen ook 10 jaar geleden dat er een op het podium stond. Hieronder een aantal cijfers die aantonen hoe uniek de eindzege van het 22-jarige toptalent van Quick-Step-Alpha Vinyl is in de recente geschiedenis van het Belgische wielrennen.

Eerste Belgische grote rondewinnaar sinds Johan De Muynck in 1978

Het was in de Giro van ’78 dat Johan De Muynck België voor het laatste een eindzege in een grote ronde schonk. De Oost-Vlaming had toen 59 seconden voorsprong op Gianbattista Baronchelli en 2.19 minuut op Francesco Moser. Helemaal niet uitzonderlijk, want in de jaren ’70 stapelden de Belgen de eindzeges op.

Zo won Eddy Merckx tussen 1968 en 1974 op zijn eentje al vijf keer de Tour, vijf keer de Giro en één keer de Vuelta. Ook Ferdinand Bracke (Vuelta ’71), Lucien Van Impe (Tour ’76), Michel Pollentier (Giro ’77) en Freddy Maertens (Vuelta ’77) deden hun duit in het zakje. Daarna lukte het dus 44 jaar niet meer.

Eerste Belg op het podium van een grote ronde sinds Thomas De Gendt in 2012

De voorbije dertig jaar eindigden slechts drie Belgen op het podium van een grote ronde. Johan Bruyneel finishte in de Vuelta van 1995 als derde. De laatste Belgische renner op het podium van een grote ronde was Thomas De Gendt in de Giro 2012. Ook Jurgen Van Den Broeck prijkt op dat lijstje met een derde plaats in de Tour van 2010, weliswaar pas na het schrappen van Alberto Contador en Denis Menchov.

Jongste eindwinnaar van de Vuelta sinds 1961

22 jaar, 7 maanden en 17 dagen. Zo oud is Remco Evenepoel. Daarmee is hij de jongste eindwinnaar van de Ronde van Spanje sinds Angelino Soler in 1961, berekende Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine. Ook Gustaaf Deloor (1935) en Frans De Mulder (1960) waren jonger dan Evenepoel vandaag.

Ook straf: Evenepoel koerst nog maar sinds z’n zeventiende. In moderne wielertijden haalde niemand die nog maar vijf jaar koerste ooit het podium van een grote ronde.

Eerste Belg sinds Merckx die monument én grote ronde in hetzelfde jaar wint

Remco Evenepoel is bezig aan een uitstekend jaar, met onder meer ook nog zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastián en het BK tijdrijden. Maar vooral de combinatie La Doyenne en een grote ronde is meer dan uniek.

De laatste Belg die dat realiseerde is Eddy Merckx in 1973. Die won toen wel nog niets meer: namelijk twee grote rondes (Vuelta en Giro) en twee monumenten (Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik). Internationaal is het minder uitzonderlijk: de voorbije twee jaar combineerden ook Tadej Pogačar (2021) en Primož Roglič (2020) winst in een grote ronde met winst in LBL.

Eerste eindzege in grote ronde ooit voor Quick-Step

Rigoberto Urán werd eerder al tweede in de Giro van 2014 en Enric Mas realiseerde hetzelfde in de Vuelta van 2018. Maar van winst in een grote ronde kan Patrick Lefevere tot nu alleen maar dromen. Evenepoel breekt vandaag dus de ban in de Vuelta. De ploeg van Patrick Lefevere bestaat intussen bijna twintig jaar: in 2003 richtte hij Quick-Step Davitamon op.