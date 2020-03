Zo overleef je een periode zonder wielrennen – Deel I

Het dagelijks leven komt langzaam maar zeker tot stilstand door het coronavirus. Zo ook onze belangrijkste bijzaak in het leven: de koers. Verschillende wedstrijden duikelen over elkaar heen met afgelastingen en opschortingen, bijvoorbeeld de Giro d’Italia. In de geruchtenmolen zingt ook rond dat de Olympische Spelen mogelijk niet plaatsvinden dit jaar. Kortom: hoe overleef je deze coronavirus-periode zonder koers? WielerFlits zet de opties op een rij. In deze eerste uitgave raden we een aantal documentaires aan.

Allereerst willen we onze community natuurlijk op het hart drukken om de getroffen maatregelen door het RIVM zo goed en zo veel mogelijk op te volgen. Inmiddels mag duidelijk zijn dat het coronavirus voor een crisis zorgt en we er met z’n allen goed aan doen om het probleem zo veel mogelijk in te dammen, tot er een oplossing is. Het wielrennen ligt in ieder geval de komende weken stil en mogelijk zelfs nog langer dan dat. Dat betekent ook direct dat de nieuwsvoorziening een stuk minder divers zal zijn. Wij gaan toch proberen om je door deze periode heen te slepen. De koers is immers van ons.

Films

Hoe moet je aan niet-koersliefhebbers uitleggen dat je het liefst een hele middag naar zwetende mannen in een lycra-pakje kijkt? Juist, schier onmogelijk. Ook filmproducenten wagen zich maar mondjesmaat aan verhalen over de wielersport. Toch zagen sommige van hen brood in de koers en maakten er vervolgens een videoproductie van. Twee voorbeelden.

Il Lombardia



Hoewel met Milaan-San Remo de échte lenteklassieker nog had moeten plaatsvinden, gaat de eerste korte film (48 minuten) over de Ronde van Lombardije. De koers van de vallende bladeren. Het enige wielermonument in de herfst. Vier jaar lang trok producent Johannes Sigmond – beter bekend onder zijn artiestennaam Blaudzun (naar de Deense wielrenner Michael Blaudzun) – in oktober richting Italië om de kenmerkende sfeer en de duizenden tifosi in beeld te brengen. In de film zijn onder meer interviews te zien met Jo de Roo, Michael Boogerd, Karsten Kroon en een toen nog piepjonge Robert Gesink.

The Program



We gaan verder met een film van Steven Frears uit 2016. Hij maakte deze productie over het moddergevecht dat voormalig wielerlegende Lance Armstrong en de Ierse sportjournalist en tevens Head of Sport bij The Sunday Times David Walsh jarenlang met elkaar hadden. Met Ben Foster als Armstrong in de hoofdrol begint de film aan het begin van de carrière van de veelbesproken ex-renner. Bekende figuren als Michele Ferrari, Floyd Landis en Johan Bruyneel passeren de revue en brengen in beeld hoe het dopingprogramma van US Postal eruit zou kunnen hebben gezien. De werkelijke hoofdrolspelers pleiten anders, maar het geeft een inkijkje in een rotte sport.

Netflix

Het is misschien niet het kanaal waaraan je meteen denkt, maar op Netflix kun je ook terecht voor je portie wielrennen. Op het streamingskanaal vind je een meerdere documentaires en films die met de koers te maken hebben. We beginnen eerst met twee documentaires, die toevalligerwijs allebei over een donkere kant van de sport gaan: doping.

Stop at nothing: the Lance Armstrong story (volledige docu hieronder)



Het blijft een beetje terugkeren, maar het hield de gemoederen destijds ook lang bezig. Na de fictieve film over Armstrong kun je Netflix aanzetten voor een portret over de intussen 48-jarige Amerikaan. In deze documentaire komt de echte David Walsh aan het woord, alsmede Armstrongs voormalige ploeggenoot en vriend Frank Andreu en diens vrouw Betsy. An intimate but explosive portrait of the man behind the greatest fraud in sporting history – luidt de creditline. Het gaat niet zozeer over Armstrong zelf, maar wel over de mensen die de waarheid boven tafel wilden halen. Zij zijn door de Amerikaan jarenlang kapotgemaakt.

Icarus



Maar wie denkt dat US Postal, Johan Bruyneel en Lance Armstrong achter het grootste en meest ingenieuze dopingprogramma in de sportgeschiedenis zaten, zit ernaast. Dat blijkt in de verbluffende en weerzinwekkende documentaire Icarus. Het verhaal begint als amateurwielrenner Bryan Fogel wil uitvogelen hoe moeilijk het is om dopingcontroles te omzeilen. Maar in plaats daarvaan raakt Fogel onbedoeld verzeild in een groot Russisch dopingschandaal. Samen met Dr. Grigory Rodchenkov bracht hij in 2017 het jarenlange en grootschalige Russische dopinggebruik openbaar. Het leidde tot wereldwijde sancties.

YouTube

Videoplatform YouTube staat wel boordevol stukjes wielerhistorie. Wat te denken van alle afleveringen WielerFlits Live en al onze eigen producties, bijvoorbeeld. Er staan ook andere pareltjes op. Mocht je niet over Zwift beschikken en je moet straks vanwege het coronavirus indoor trainen, dan doet de zoekopdracht ‘Wieler Docu’ de truc op YouTube.

Andere Tijden Sport – Priem, Zoetemelk, Van der Poel, Rasmussen en de Mont Ventoux

De programmamakers van Andere Tijden Sport staan garant voor prachtig mooie televisie. Talloze afleveringen besteedden ze aan de wielersport. Denk aan de gouden medaille op de ploegentijdrit tijdens de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, de vete tussen ploegleiders Jan Raas en Peter Post. Maar ook aan Sauna Diana, de dood van Tommy Simpson en anderen. Vele afleveringen staan logischerwijs niet op YouTube, maar hieronder hebben we de uitgaves geëmbed die er wel op staan!

De wetten van Cees Priem



De dag dat Joop de Tour won



De vier truien van Adrie van der Poel



De nacht van Rasmussen



De magie van de Mont Ventoux



Holland Sport Special – Milaan-San Remo



Het vermaarde programma Holland Sport – tussen 2003 en 2011 gepresenteerd door Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk – was jarenlang vaste prik voor sportliefhebbers. Ook het wielrennen kwam meermaals uitgebreid aan bod. Sterker, wielerdier De Jong zette voor verschillende Holland Sport Specials zijn beste beentje voor. Zo maakte hij rondom Milaan-San Remo ooit een prachtige documentaire. Aan het woord (toen nog) topsprinter Mark Cavendish, die voor de verandering eens geïnspireerd een journalist te woord stond. Ook scheurt Filippo Pozzato met zijn Ferrari de Poggio op. Deze documentaire ademt koers.

Holland Sport Special – De kasseien van Parijs-Roubaix



Nog zo’n gepolijste robijn uit het archief van De Jong en Van Nieuwkerk. Eerstgenoemde trok naar Noord-Frankrijk om een prachtig verslag te doen van De Hel van het Noorden. Interviews met onder anderen Servais Knaven, Jan Janssen en Fabian Cancellara wisselen schitterende slow motions af. Uit de koers, maar juist de beelden in rustige tijden spreken misschien wel het meest tot de verdeling. De Jong krijgt van Knaven – winnaar van de Hel in 2001 – zelfs een masterclass over hoe hij de secteurs moet aanvangen. Uiteraard komen ook de nostalgische douches voorbij, waarbij De Jong Monsieur Roubaix Roger De Vlaeminck interviewt.

Bauke Mollema fietst met Frank over het prachtige Ameland



Nadat Holland Sport ophield te bestaan, liep dat programma min of meer over in Bureau Sport van Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Laatstgenoemde ging tijdens een speciale serie in het teken van de Tour de France-start van 2015 in Utrecht, samen op pad met Bauke Mollema. Die deed zijn training op het waddeneiland Ameland, waar de overgrootouders van de winnaar van de Ronde van Lombardije 2019 een strandtent hadden. Ook Baukes vriendin komt van het eiland en in deze mini-documentaire legt Mollema uit met wat voor persoonlijke zaken hij te maken heeft. Een beetje human interest achter de renner.

Nooit meer vallen (Erik Dekker)



RTV Drenthe maakte in 2006 na afloop van de loopbaan van Erik Dekker – vader van de huidige man in vorm David Dekker – een documentaire over de winnaar van de Wereldbeker 2001. Over hoe het gezin vroeger met de wielersport omging en wat er zoal bij kwam kijken. Overigens grappig: tijdens de veldrittrainingen zien we ook een piepjonge Jens Dekker, die in 2016 wereldkampioen veldrijden werd bij de junioren. In de documentaire komen onder anderen Hennie Kuiper, Rudi Kemna en Jeroen Blijlevens aan het woord, naast Erik en zijn familie zelf. Schrijfster Manon Colson leest tussendoor passages uit zijn biografie voor.

De machinekamer van Tom Dumoulin



PowNed staat er nu niet om bekend dat ze ontzettend veel energie steken in het maken van wielerdocumentaires. Toch hadden ze vorig jaar de mogelijkheid om Tom Dumoulin een jaar lang te volgen. Maar wat een prachtige documentaire had moeten zijn in opmaat naar een zege in de Giro d’Italia, kreeg plots een heel andere invulling. Het jaar 2019 liep door een valpartij volledig in de soep en daar kwam korte tijd later de soap rondom zijn knieblessure bij in een haastige toevlucht om de Tour de France te halen. In een klein uur neemt de documentaire je mee in een moeilijke periode tussen hoop en vrees voor Tom Dumoulin.

The Roglic Story: from Telemark to Tour Glory



Het is al jarenlang een gimmick onder – met name Nederlandse – wielerfans: het verleden van Primož Roglič. De intussen 30-jarige Sloveen was namelijk uitverkoren om het tot professioneel schansspringer te schoppen. Als junior werd hij al eens wereldkampioen, maar een zware val in 2011 zorgde voor een vroegtijdig einde van zijn carrière. Later groeide hij bij Jumbo-Visma uit tot een winnaar van een grote ronde. Zijn zege in de jongste Vuelta a España is ook gedocumenteerd in Samen Winnen, welke te zien is via Videoland. In de YouTube-documentaire vertelt Rogla over hoe hij in aanraking kwam met de wielersport.

De mirakel dag van Mathieu van der Poel



We sluiten het eerste deel af met een mini-docu van Sporza. Sammy Neyrinck volgende in het weekend van de Amstel Gold Race niemand minder dan Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen won uiteraard die wedstrijd, wat de beelden wellicht een stukje extra lading geeft. De kijker krijgt een inkijkje in zijn voorbereiding en vrijetijdsbesteding, waarin hij Fortnite speelt op de Playstation. In het tweede deel van de productie gaat hij dieper in op zijn overwinning, die bij iedere wielerliefhebber nog op het netvlies gebrand staat. Omdat we dit soort beelden de komende weken niet zien, verzacht dat wellicht de pijn en ‘t gemis.

Heb je aanvullende tips? Laat ze achter in de reacties!