zaterdag 16 december 2023 om 18:34

Zo knalde Mathieu van der Poel weg bij zijn crossrentree (en bezorgde hij Eli Iserbyt een ‘verkoudheid’)

Mathieu van der Poel liet er geen gras over groeien bij zijn veldritrentree in de X2O Trofee Herentals. In de allereerste ronde plaatste de wereldkampioen een verschroeiende demarrage waar de tegenstand geen antwoord op had. Eli Iserbyt liep daarbij naar eigen zeggen een verkoudheid op. Wie de beelden terugziet, zal dat niet verwonderen.

“Volgen Eli!”, riep een supporter nog naar Iserbyt, toen Van der Poel zijn versnelling inzette. Een onbegonnen zaak. “Ik dacht hetzelfde, maar heb nu een verkoudheid”, grapte de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal op X.

Ook Lars van der Haar was onder de indruk van de demarrage van Van der Poel. “Die eerste ronde was wel van een bizar hoog niveau”, zei de Nederlands kampioen in het flashinterview na afloop. “We wisten dat Mathieu goed ging zijn, maar ik had toch niet gehoopt op zo’n eerste ronde.” Van der Haar hoopte dat ze de wereldkampioen toch op zijn minst enkele rondes konden volgen. “Maar hij liet direct even zien wie de baas was.”

Voor Quinten Hermans, Van der Poels ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, kwam de prestatie van Van der Poel niet als een verrassing. “Het niveau waar hij op training mee rondrijdt, is indrukwekkend”, zei de nummer negen in de daguitslag tegen Sporza. “Hier kon hij poweren en technisch is hij ook nog altijd onderlegd. Mathieu is simpelweg een van de beste crossers én wegrenners.”