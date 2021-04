ZLM Tour 2021 kent finish op de Cauberg

De ZLM Tour kent dit jaar een etappe met finish op de Cauberg. De organisatie maakte vandaag het volledige parcours bekend voor de eerstvolgende editie van de Nederlandse rittenkoers.

Dat de ZLM Tour (9-13 juni) dit jaar zal beginnen in de gemeente Kapelle, wisten we al een tijdje. Het centrum van Kapelle zal op woensdag 9 juni het decor worden van een heuse sprintetappe in de avond, waarbij ook de dorpskern Wemeldinge in het parcours is opgenomen. Rit twee speelt zich eveneens af in de provincie Zeeland, tussen Veere en Goes.

Op vrijdag 11 juni staat de derde etappe op het programma. De start is in Eindhoven en de finish is gelegen in Buchten. Een dag later is het tijd voor de zwaarste etappe van de ronde. De zaterdagetappe wordt traditioneel verreden in de heuvels van Limburg met de start bij het Shimano Experience Center in Valkenburg en de finish op de iconische Cauberg.

Sprinterskoers

De slotetappe op zondag 13 juni start met een ronde over het parcours van de Profronde in Made en eindigt op de brede nieuwe weg voor het gemeentehuis van Rucphen. “De vijf etappes bieden veel kansen voor de sprinters, maar je weet van tevoren nooit hoe de koers exact gaat verlopen”, aldus koersdirecteur Jean-Paul van Poppel.

De ZLM Tour (2.PRO) zou vorig jaar voor de 33e keer verreden worden, maar de meerdaagse rittenkoers door Zuid-Nederland werd vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus afgelast. In 2019 ging de wedstrijd wel gewoon door en toen ging de eindzege naar Mike Teunissen.

Etappeschema ZLM Tour 2021 (9-13 juni)

09/06 – Etappe 1: Sprintronde in Kapelle (100,9 km)

10/06 – Etappe 2: Veere – Goes (195,4 km)

11/06 – Etappe 3: Eindhoven – Buchten (175,3 km)

12/06 – Etappe 4: Valkenburg – Valkenburg/Cauberg (178,6 km)

13/06 – Etappe 5: Made – Rucphen (159,3 km)