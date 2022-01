Zilver voor Emiel Verstrynge: “Nu heerst er nog teleurstelling”

Emiel Verstrynge mocht na afloop van het WK veldrijden voor beloften mannen plaatsnemen op het podium, maar niet als wereldkampioen. De 19-jarige veldrijder moest achter zijn landgenoot Joran Wyseure genoegen nemen met een zilveren medaille. “Er heerst nu eerder teleurstelling dan tevredenheid, maar dat zal hopelijk snel omkeren”, klonk het na afloop.

Verstrynge zag Wyseure in de tweede ronde wegrijden van de tegenstand en zat vervolgens een beetje in de tang. Pas in de voorlaatste ronde zag Verstrynge een mogelijkheid om de jacht in te zetten op de eenzame koploper. De Belgische U23-kampioen kwam in de slotronde nog wel in de buurt van leider Wyseure, maar het laatste gaatje dichten bleek net iets te hoog gegrepen.

“Ik wil niets afdoen aan de prestatie van Joran”

Verstrynge deed na afloop van de koers zijn verhaal. “Nu er is eerder nog teleurstelling dan tevredenheid, maar dat zal hopelijk snel omkeren. Joran was echt wel sterk. Wij zaten al snel in een zetel, maar ik zat eigenlijk een beetje te veel op het gemak. Ik wilde echter niet naar Joran rijden met drie Nederlanders aan mijn wiel. Het was dus wachten op de voorlaatste ronde.”

In die voorlaatste ronde wist Verstrynge met zwier weg te rijden van de achtervolgers en kwam hij nog aardig in de buurt van Wyseure. “Of ik de beste man in koers was? Misschien wel, maar ik wil niets afdoen aan de prestatie van Joran. Ik kwam nog dicht, maar het was net te kort. Voor mij persoonlijk is het zuur om nog zo dicht te komen, maar dat wil niet zeggen dat het geen verdiende overwinning is van Joran.”