Zilver voor Demi Vollering: “Dit kwam echt uit mijn tenen”

Demi Vollering pakte zondag zilver in het WK wielrennen in Glasgow. De Nederlandse was op voorhand een van de twee grote favorieten, maar miste in de absolute finale toch een procentje om Lotte Kopecky te kloppen. “Hopelijk pak ik volgend jaar meer”, vertelde Vollering aan NOS.

“Ik ben kapot. Ik heb echt alles gegeven. Ik ben dus wel blij met de tweede plek, Lotte was ook veruit de sterkste”, opende Vollering het interview. “Ze was de hele wedstrijd heel sterk en ze speelde het ook heel goed. Respect voor haar.”

Gedurende de wedstrijd dacht Vollering een enkele keer een kans zien om Kopecky te kraken. “Ergens op een klimmetje dacht ik ook een keer dat Lotte moest passen. Ik dacht even ‘hmm, ik weet niet of ze nou loopt te pokeren of dat ze even iets minder is. Dat gaf me wel weer heel veel vertrouwen, maar uiteindelijk was ze gewoon veruit de sterkste. Ik doe het iets beter op lange beklimmingen en Lotte is super explosief, dus wat dat betreft denk ik dat het parcours haar ietsje beter lag dan dat het mij lag. Dat is wel gebleken nu.”, vertelt ze aan onder andere WielerFlits.

In de finale moest Vollering het alleen doen nadat Annemiek van Vleuten voor de tweede keer pech kende. Dat was voor Vollering aan aderlating. “Dat was echt balen, anders hadden we het Lotte lastiger kunnen maken. Dan moest ze op ons allebei reageren en hadden we meer kunnen doen. We hebben als ploeg goed gereden. Ik ben blij dat we deze tweede plek hebben.”

Vollering even verrast door Kopecky: “Dat was een beetje stom”

Toen Vollering op enkele kilometers een scheve situatie moest rechtzetten, sprong Kopecky achter haar rug weg. “Ik gokte daar net iets te lang. Dat is een beetje stom. Ik moest het gat zelf dichten, maar ik gokte dat iemand anders dat zou doen. Lotte verraste me echter met veel snelheid, ik kreeg volle bak kramp toen ik het gat aan het dichten was.”

Vollering kwam uiteindelijk wel terug, maar na een nieuwe demarrage van Kopecky was ze gezien. “Ik moest definitief passen en dan heb ik maar alles gegeven door een steady tempo te rijden. Die tweede plaats kwam echt uit mijn tenen. Ik ben blij dat het gelukt is, het was echt een heel erg zware wedstrijd. Hopelijk pak ik volgend jaar meer”, stelde een ambitieuze Vollering.