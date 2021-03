Zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert op tijd hersteld voor Milaan-San Remo?

Ze leveren helse inspanningen in Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel kiest zijn dagen uit voor ritzeges (en verbluffende solo’s), Wout van Aert strijdt iedere rit voor zijn positie in het eindklassement.

Wat zijn de positieve en negatieve effecten van hun prestaties met oog op Milaan-San Remo van aanstaande zaterdag? Drie vragen aan drie bewegingswetenschappers en wielertrainers.

Louis Delahaye , oud-performance coach LottoNL-Jumbo en tegenwoordig hoofdcoach Nederlandse triatlonbond

, oud-performance coach LottoNL-Jumbo en tegenwoordig hoofdcoach Nederlandse triatlonbond Adrie van Diemen , oprichter Webcoach en voormalig trainer bij WorldTour-ploegen UAE Emirates en Garmin-Sharp

, oprichter Webcoach en voormalig trainer bij WorldTour-ploegen en Garmin-Sharp Jim van den Berg, oprichter Cyclinglab en o.a. begeleider geweest bij werelduurrecordpogingen Thomas Dekker en Dion Beukeboom

Kunnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag volledig hersteld aan de start van Milaan-San Remo staan?

Louis Delahaye:

“Het leek er een beetje op dat Mathieu een hongerklop had. Energie aanvullen gaat best snel, dus ik denk dat binnen een dag de tank wel weer vol is. Maar het gevaar van zo’n solo is dat je je helemaal leeg rijdt en je een hongerklop krijgt, wat ervoor zorgt dat je immuunsysteem een zware klap krijgt. Dat is wel een risico, maar dat weet je van tevoren niet.”

“Op het moment dat je immuunsysteem die grote klap heeft opgevangen, moet je hopen dat er niks gevaarlijks in de lucht hangt. Dan blijf je gezond en hoef je alleen qua energie te herstellen. En dat is binnen een dag wel gebeurd. Dit soort inspanningen moet je uiteraard niet te vaak doen, want iedereen heeft een limiet, maar volgens mij voelt Van der Poel dat heel goed aan.”

Adrie van Diemen:

“Van der Poel en Van Aert hebben een enorm prestatievermogen, maar ook een enorm herstelvermogen. We zijn nu een week vóór Milaan-San Remo, in principe is de schade niet zo groot dat je daar binnen een week niet van herstelt. Het voordeel van wielrennen is dat het allemaal concentrische spiercontracties zijn, ofwel bewegingen waarbij je spieren niet uitrekken. Bij hardlopen bijvoorbeeld is dat wel het geval, dan kan je bij het neerkomen je spieren uitrekken.”

“Ook bij wielrennen is er sprake van spierschade, maar de vorm en de mate ervan is minder groot. Als renners zulke zware inspanningen hebben geleverd, voelen ze dat de volgende dag echt nog wel. Maar met een week tijd om te herstellen, mag dat geen probleem zijn.”

Jim van den Berg:

“Ik heb geen volledig inzicht in zijn trainingsdata, dus het is moeilijk om er iets zinnigs over te zeggen. Van der Poel houdt het complete verhaal een beetje verborgen, en daardoor is het moeilijk om in te schatten of hij echt nog zo’n zware inspanning in de Tirreno nodig had om een nog hoger niveau in Milaan-San Remo te bereiken. Zijn trainers hebben hier beter zicht op, en die heb ik een keer horen zeggen dat Van der Poel nog niet op zijn topniveau zit. Dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen van: Ga maar niet voor het klassement, maar trek jezelf nog een paar keer goed uit elkaar.”

“Zijn trainers zullen er wel vertrouwen in hebben dat hij zaterdag volledig hersteld is, maar met vijf dagen rust loop je wat mij betreft wel een risico, met zo’n inspanning in dat slechte weer.”

In de bergrit van zaterdag deed Van der Poel het rustiger aan, terwijl Van Aert opnieuw een grote inspanning leverde. Is dat een gevaar voor hem?

Louis Delahaye:

“Van Aert rijdt voor het algemeen klassement en moet daarvoor iedere dag een beetje lijden, in plaats van één dag heel veel. De vraag is dan: wat is zwaarder? Rijden voor een klassement of zo’n eenmalige solo als gisteren? Dat is eigenlijk niet te zeggen. Maar zo’n solo van Van der Poel is echt een aanslag op je immuunsysteem, terwijl rijden voor een klassement dat niet hoeft te zijn.”

“Ik vind het prachtig wat die jongens doen en welke risico’s ze nemen. Ze gaan vaak uit zowel hun mentale als fysieke comfortzone en hebben daardoor de sport echt compleet veranderd. De manier waarop ze koersen vind ik fantastisch om zien, en het doet me deugd dat zelfs een ploeg als INEOS Grenadiers nu hier en daar dat koersplezier overneemt en begint aan te vallen.”

Adrie van Diemen:

“De inspanningen en de daarbij behorende vermoeidheid bouwen in de loop van de dagen op. Van der Poel deed het niet voor niets wat rustiger aan op de slotklim van zaterdag. Het immuunsysteem wordt niet onderdrukt als het dag in, dag uit maar doorgaat. En dat moet Van Aert wel doen.”

“Van der Poel richt zich meer op de eendagswedstrijden en Van Aert meer op het klassement, maar het vergelijken van die jongens is moeilijk. Het is spectaculair wat ze doen en ik vind het een genot om naar te kijken.”

Jim van den Berg:

“Ze hebben bij Van Aert volgens mij heel bewust gezegd: in Strade hoef je nog niet top te zijn, maar in Tirreno-Adriatico ga je jezelf echt even pijn doen om op dat topniveau te komen. Maar de inspanningen die Van Aert levert, zijn nog wel een tandje intensiever dan die aanval van Mathieu gisteren. Dat gaat namelijk door de hele Tirreno heen. Met name zaterdag was echt zwaar voor hem, dus de vraag is hoe hij volgende week aan de start staat.”

Of… zijn deze inspanningen juist bevorderlijk met het oog op Milaan-San Remo?

Louis Delahaye:

“Renners als Van der Poel, Van Aert en Pogačar zijn zo uitzonderlijk goed dat zij in veel ritten niet afzien. Op het moment dat de rest van de week niet al te zwaar is, kan een zwaardere inspanning dan juist goed voor je zijn. Een trainingsdag op hoogtestage is zwaarder dan een gemiddelde Tirreno-rit, maar er zijn natuurlijk etappes – zoals gisteren – die gewoon echt heel zwaar zijn.”

“Die momenten moet je dus goed plannen en niet te vaak hebben. Als de rest van de week niet te zwaar is, kan je zo’n dag prima hebben. Hij heeft nu zes dagen tot Milaan-San Remo, dus tegen die tijd is hij echt al wel hersteld.”

Adrie van Diemen:

“Ik denk het wel bevorderlijk is. Het is de kunst om je conditie te behouden en van de vermoeidheid af te komen. Ik deed dat met mijn eigen renners ook vaak op die manier. Een week van tevoren de zwaarste training, dan rust. Zo behoud je de kracht, longinhoud en alle andere factoren van je conditie en kom je zonder vermoeidheid aan de start.”

Jim van den Berg:

“Milaan-San Remo is een wedstrijd waar het loont om heel uitgerust aan de start te staan. Je moet je anderhalve tank echt helemaal leeg kunnen trekken. Aan de voet van de Poggio begint de wedstrijd pas, dus je moet dan echt vlammen. Je kan je dus afvragen in hoeverre Tirreno-Adriatico bijdraagt aan een goede Milaan-San Remo. Er zijn genoeg jongens die al vermoeid uit Parijs-Nice komen, maar Mathieu en Wout zijn nogal bijzondere renners. Zij zijn gewoon zo goed dat zij dat wel aan kunnen.”

“Uiteindelijk heb je het niet zelf in de hand. Als Mathieu een rugnummer opspeldt, heeft niemand echt meer iets over hem te zeggen. Dan wil hij gewoon winnen. Het kan dus zomaar zijn dat hij in de laatste 25 kilometer gisteren te diep heeft moeten gaan, maar er gaat dan niemand zijn die zegt: Laat ritwinst in Tirreno-Adriatico maar schieten, zodat je rust kunt pakken.”