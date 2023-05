Zien: eerste beelden docureeks over de Giro van Evenepoel naar buiten gebracht

De Giro d’Italia van Remco Evenepoel was na negen etappes alweer voorbij, maar het was wel een ware rollercoaster van emoties. Later dit jaar zal er een driedelige documentairereeks – getiteld ‘Rainbow Remco’ – verschijnen op Streamz, het videostreamingplatform van DPG Media.

Wielerliefhebbers zullen dus nog even geduld moeten hebben, maar vandaag is er (vanaf 12.00 uur) bij Streamz al wel een proloog van ‘Rainbow Remco’ te zien. Dit is een voorloper op de driedelige documentaire, die dus later dit jaar zal verschijnen. De reeks is een productie van Streamz en Woestijnvis.

De Belgische komiek, acteur en radiopresentator Robert Van Impe, die vooral bekend is als YouTuber Average Rob, volgde wereldkampioen Evenepoel tijdens de Ronde van Italië op de voet. Het resulteert – mede dankzij exclusieve beelden en getuigenissen- in een uniek kijkje achter de Giroschermen.



De docureeks brengt ook de laatste Giro-dag van Evenepoel uitvoerig in beeld. Zo zien we een emotionele samenkomst nadat duidelijk werd dat Evenepoel zijn weg niet meer kon vervolgen. “Sorry dat ik jullie verlaat jongens. Voor alles wat jullie altijd opofferen voor mij. Ik wil niet huilen want anders huilt straks iedereen, maar ik heb al een paar keer gehuild”, aldus Evenepoel.

