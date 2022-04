Slotrit Ronde van Turkije afgelast wegens natte wegen, Patrick Bevin is eindwinnaar

De achtste en laatste etappe van de Ronde van Turkije is vroegtijdig, na 25 kilometer, stopgezet. De rit die van en naar Istanbul zou gereden worden is afgelast wegens natte en gevaarlijke wegen, dat meldt de organisatie. Op deze manier is Patrick Bevin, Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech, eindwinnaar van de Turkse etappekoers.

“De achtste etappe is stopgezet door de weersomstandigheden. Het begon te regenen na de start en meerdere valpartijen vonden plaats. Na kilometer 25 hebben de renners gevraagd om de koers te neutraliseren. Ze rijden op een rustig tempo naar Taksim Square (in Istanbul, red.). Er zal vandaag geen rituitslag zijn”, dat meldt de organisatie op Twitter.

De laatste etappe van de Ronde van Turkije zou normaal gezien eindigen in Istanbul, waar ook de startplaats lag vandaag. Via meerdere lokale rondjes zouden de renners finishen op een heuvel in de grootste stad van Turkije.

Doordat de laatste rit is afgelast wordt Bevin, die na de etappe van gisteren aan de leiding stond, uitgeroepen tot winnaar van het algemeen klassement van de Ronde van Turkije. Jay Vine eindigt als tweede in dat klassement, Eduardo Sepúlveda als derde. Met Harm Vanhoucke op de vijfde plaats en Henri Vandenabeele op de tiende plaats staan er twee Belgen in de top-10.

Patrick Bevin wins the Tour of Turkey! Due to terrible weather conditions, the final stage in Istanbul has been canceled. Paddy therefore claims the first GC-victory in his career! 🥳#YallaIPT #AllInForBevin #TUR2022 pic.twitter.com/rXbES2zNhk — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) April 17, 2022