Ziekenboeg bij dsm-firmenich PostNL breidt uit: nog drie starters in Parijs-Nice

Team dsm-firmenich PostNL ziet ook Nils Eekhoff en Tobias Lund niet meer van start gaan in Parijs-Nice. De ploeg laat via de sociale mediakanalen weten dat beide renners ziek zijn.

Gisteren moesten ook al snelle mannen Fabio Jakobsen en Julius van den Berg er de brui aan geven. Zo blijft dsm-firmenich PostNL nog met amper drie starters over: Gijs Leemreize, Timo Roosen en Martij Tusveld.

Gezien het slotweekend vooral voor de klimmers is, was er voor de zieke renners ook niet veel meer te winnen. Nils Eekhoff sprintte eerder deze week nog naar een vierde plaats, de beste uitslag van de week voor de ploeg.

Unfortunately, we have 2 non-starters at #ParisNice🇫🇷 today, @nilseekhoff and @TobiasLund_, due to illness. Speedy recover guys, and we'll see you back on the bike soon! 👊🏻 pic.twitter.com/ppVZNJGj19

— Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) March 8, 2024