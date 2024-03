donderdag 14 maart 2024 om 09:06

Ziekenboeg Alpecin-Deceuninck breidt uit: Rickaert breekt sleutelbeen in Nokere Koerse

Het zit Alpecin-Deceuninck momenteel niet mee. De Belgische formatie kreeg de voorbije weken al af te rekenen met de nodige blessuregevallen en nu ligt ook Jonas Rickaert in de lappenmand. De Belg kwam woensdag in de finale van Nokere Koerse zwaar ten val en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken.

In de laatste kilometer van Nokere Koerse, net voor het opdraaien van de kasseien van Nokereberg, werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. In een gevecht om de beste posities was er een aanraking tussen Pascal Ackermann en Tim Merlier. Die laatste kwam hierdoor bijna ten val, maar bleef op de fiets en snelde enkele honderden meters later zelfs op overtuigende wijze naar een nieuwe overwinning in Nokere Koerse.

Een oud-ploeggenoot van Merlier, Jonas Rickaert, had echter minder geluk. De sprintaantrekker van Alpecin-Deceuninck ging op hoge snelheid wel hard onderuit en nam zo onbedoeld enkele renners mee in zijn val. Voor Rickaert blijkt het een valpartij met gevolgen.

Meerdere breuken

“Bij onderzoek werd een verplaatste rechter sleutelbeenbreuk en twee gebroken ribben, weliswaar zonder verplaatsing, vastgesteld. In zijn rechterhand heeft hij een diepe wonde die al werd genaaid. Wat betreft de sleutelbeenbreuk wordt Jonas deze voormiddag nog geopereerd”, laat Alpecin-Deceuninck weten via X.

De Belgische formatie zit momenteel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Michael Gogl, Søren Kragh Andersen en Kaden Groves zijn momenteel ook niet inzetbaar vanwege kniepijn en Silvan Dillier moest onlangs wegens ziekte nog opgeven in Parijs-Nice.