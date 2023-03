Zieke Vanmarcke haakt in extremis af voor Classic Brugge-De Panne

Zoek vandaag in de Classic Brugge-De Panne niet naar Sep Vanmarcke. De klassiekerrenner van Israel-Premier Tech zou deelnemen aan de midweekse eendagskoers, maar is vanochtend ziek opgestaan.

Dirk Demol, een van de ploegleiders van Israel-Premier Tech in de Classic Brugge-De Panne, legt aan Het Nieuwsblad uit wat er precies scheelt. “Vannacht is Sep Vanmarcke ziek geworden. Problemen met de maag. Hij ging deze ochtend op controle bij de dokter en die verklaarde Sep niet fit genoeg om te starten. Wij moeten ook geen onnodige risico’s nemen met hem.”

Door het late afhaken van Vanmarcke begint Israel-Premier Tech met slechts vijf renners aan de Classic Brugge-De Panne. Derrek Gee bleek eerder als vervanger van de eveneens zieke Giacomo Nizzolo al niet inzetbaar. Itamar Einhorn, Jens Reynders, Guy Sagiv, Tom Van Asbroeck en Rick Zabel doen nog wel mee namens de Israëlische formatie.

Het is niet de eerste keer dat Vanmarcke tijdens de klassiekerperiode te maken krijgt met tegenslag. De 34-jarige coureur werd eerder dit seizoen al zesde in Nokere Koerse, tiende in Omloop Het Nieuwsblad en 16e in Kuurne-Brussel-Kuurne.