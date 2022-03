Zieke Stefan Bissegger slaat Ronde van Vlaanderen over

Stefan Bissegger zal zondag niet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser van EF Education-EasyPost reed gisteren nog wel Dwars door Vlaanderen, nadat hij maandag ziek werd, maar voelde zich tijdens de wedstrijd dermate slecht, dat hij Vlaanderens Mooiste niet zal betwisten. Dat meldt hij op zijn sociale media.

“Een kleine update van mijn kant”, begint Bissegger het bericht. “Ik ben maandag opnieuw ziek geworden en voelde me behoorlijk slecht tijdens de koers van gisteren. We hebben besloten om naar huis te gaan en de Ronde op zondag over te slaan. Dit is niet hoe ik me het klassiekerseizoen voorgesteld had.”

Vorig jaar zat Bissegger in de Ronde van Vlaanderen nog mee met de vroege vlucht, van wie hij het als langste uithield. Uiteindelijk eindigde hij als 89ste. Dit jaar wilde de 23-jarige renner zich richten op de kasseiklassiekers, vertelde Peter Schep (Performance Manager bij EF Education-EasyPost) vorig jaar in gesprek met WielerFlits, maar de Zwitser is nu al voor de tweede keer in één maand ziek. In Parijs-Nice moest hij met ziekte opgeven.

