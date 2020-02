Zieke Sanne Cant past voor Parkcross Maldegem dinsdag 4 februari 2020 om 17:33

Sanne Cant zal woensdag niet aan de start staan van de Parkcross van Maldegem. De Belgisch kampioene – die afgelopen weekend haar regenboogtrui moest inleveren – is ziek. Gisteren kreeg de organisatie ook al te horen dat wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado niet zal deelnemen aan de Parkcross.

Bij de dames kijken we – na het wegvallen van Alvarado en Cant – vooral uit naar een duel tussen vice-wereldkampioene Annemarie Worst, Europees kampioene Yara Kastelijn en Denise Betsema, die zich opmaakt voor haar tweede cross dit veldritseizoen. Met Marion Norbert-Riberolle en Shirin van Anrooij staan nog twee wereldkampioenen aan het vertrek.

Bij de heren ruiken renners als Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck hun kans, nu wereldkampioen en veelvraat Mathieu van der Poel een punt heeft gezet achter zijn veldritcampagne. De drie Belgen zijn de grote blikvangers, al is het ook uitkijken naar Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Lars van der Haar en Quinten Hermans.

En dan hebben we ook nog Ryan Kamp. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kroonde zich het voorbije weekend tot wereldkampioen bij de beloften en wil zich woensdag een keertje meten met de profs. Vorig jaar was Van der Poel de winnaar bij de mannen. Betsema won in 2019 bij de vrouwen, maar haar zege is geschrapt vanwege haar veelbesproken dopingschorsing.