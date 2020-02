Wereldkampioene Alvarado zegt af voor veldrit Maldegem maandag 3 februari 2020 om 19:19

Ceylin del Carmen Alvarado ontbreekt woensdag in de Parkcross van Maldegem. De kersverse wereldkampioen van Alpecin-Fenix stond aanvankelijk wel op de startlijst van de UCI C2-veldrit, maar heeft zich afgemeld. Het is dus nog even wachten op haar debuut in de regenboogtrui.

De organisatie van Maldegem heeft in plaats van Alvarado drie andere rensters toegevoegd aan de deelnemerslijst. Onder hen Annemarie Worst, de winnares van het zilver op het WK in Dübendorf. Ook Europees kampioene Yara Kastelijn en Belgisch kampioene Sanne Cant, die na drie jaar geen regenboogtrui meer zal dragen, zijn erbij in Maldegem.

Ook bij de mannen moet de Parkcross het doen zonder de wereldkampioen. Mathieu van der Poel had in een vroegtijdig stadium al besloten om na het WK, dat hij zondag soeverein won, zijn seizoen te beëindigen.

Vorig jaar was Van der Poel de winnaar bij de mannen. Denise Betsema won in 2019 bij de vrouwen, maar haar zege is geschrapt door haar veelbesproken dopingschorsing.