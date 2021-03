Zieke Michael Woods mist Tirreno-Adriatico

Michael Woods moet Tirreno-Adriatico aan zich voorbij laten gaan. De Canadese kopman van Israel Start-Up Nation is ziek en wil geen risico nemen. “Het is een grote teleurstelling, maar ik maak deze beslissing met het grotere plaatje in mijn achterhoofd”, doelt hij op de heuvelklassiekers.

“Ik weet dat ik, zoals ik mij nu voel, een risico neem als ik in deze veeleisende wedstrijd van start ga”, vertelt de 34-jarige Woods tegen Cyclingnews. Hij kampt met bronchitis. “Daarom wil ik er zeker van zijn dat ik kan herstellen, en dat ik daarna nog ruim de tijd heb om mij voor te bereiden op de eerste grote doelen van het seizoen. Dat zijn de Ardennenklassiekers.”

“Mijn trainingen zijn vooralsnog gericht op de eendagskoersen. Daarna neem ik een pauze en dan focus ik mij op de Olympische Spelen”, aldus de Canadese heuvelspecialist. Ook de Tour de France staat op zijn programma. Begin dit seizoen won Woods nog een rit in de Tour du Var. In het eindklassement strandde hij op de tweede plaats.