Zieke Mark Cavendish verschijnt niet aan de start van Gent-Wevelgem

Astana Qazaqstan zal met zes renners aan de start aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. Sprinter Mark Cavendish is deze nacht ziek geworden en is niet in staat om te koersen.

Astana Qazastan kan vandaag tussen Ieper en Wevelgem nog wel rekenen op Yevgeniy Gidich, Leonardo Basso, de regerende U23-wereldkampioen Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev, Davide Martinelli en de snelle Gleb Syritsa. Die laatste kan zich wellicht onderscheiden in de finale, mocht de 85ste editie van Gent-Wevelgem uitdraaien op een sprint met een omvangrijke groep.

De zieke Cavendish kent voorlopig nog geen al te best seizoen voor zijn nieuwe werkgever Astana Qazaqstan. De 37-jarige Brit is nog op zoek naar zijn eerste overwinning van 2023. In de UAE Tour spurtte hij wel naar een derde plek, maar verder kwam hij nog niet in de buurt van een zegeruiker.

Cavendish richt zich dit jaar vooral op de Tour de France. De rappe Brit staat momenteel op 34 ritzeges in de Ronde van Frankrijk en moet het record van meeste etappezeges nu nog delen met Eddy Merckx. Met een 35ste ritoverwinning fietst Cavendish zich nog nadrukkelijker in de geschiedenisboeken.