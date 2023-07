Zieke Maike van der Duin moet Tour de France Femmes laten schieten

Ze had haar koffer al ingepakt, maar Maike van der Duin zal toch niet aan de start verschijnen van de Tour de France Femmes avec Zwift. Het Drentse toptalent heeft ziek moeten afhaken voor de prestigieuze achtdaagse etappekoers, die 23 juli 2023 van start gaat in Clermont-Ferrand. Sarah Roy is haar vervanger, zo meldt haar ploeg Canyon-SRAM.

De snelle 21-jarige uit Assen reed vorig jaar een attractieve Tour de France en ze werd daarvoor beloond met drie top tien-klasseringen. In de tweede etappe reed ze daarenboven lang voor de meute uit en pakte ze de witte jongerentrui. Van der Duin, op de baan een van de grootste Nederlandse kanshebsters op eremetaal, reed dit seizoen onder meer naar een derde plek in Gent-Wevelgem en de Ronde van Drenthe.

De voorbereiding op de rittenkoers had Van der Duin grondig aangepakt. Zo ging ze mee met haar ploeg op verkenning en ook heeft ze een behoorlijke tijd op hoogte doorgebracht. “Alles was klaar”, schrijft een beteuterde Van der Duin op Instagram, die aangeeft dat ze volgend jaar graag weer aan de start staat. “Het team, mijn voorbereidingen, ikzelf, en zelfs mijn koffer. Maar omdat ik ziek ben is het niet meer mogelijk. Ik ben teleurgesteld, maar ik probeer positief te blijven en vooruit te kijken naar wat er dit jaar nog komt. Smash it team. Ik zal vanaf de bank toekijken.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Maike van der Duin (@maikevdduin)