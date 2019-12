Zieke Lars van der Haar moet passen voor DVV Baal dinsdag 31 december 2019 om 17:35

Lars van der Haar zal woensdag niet deelnemen aan de nieuwjaarscross van Baal. De veldrijder van Telenet-Baloise kampt met griep en is niet fit genoeg om te starten. De 28-jarige Van der Haar werd de afgelopen weken al gehinderd door een rugblessure.

De veldrijder uit Woudenberg liep zijn rugblessure op tijdens de cross van Ronse. Hierdoor moest hij één dag later opgeven in de Druivencross van Overijse, maar Van der Haar wist op karakter nog wel de nodige punten te sprokkelen in de wereldbekermanches van Namen en Heusden-Zolder, de DVV-cross van Loenhout en de Superprestigeveldrit van Diegem.

Dit betekent dat Van der Haar voorlopig derde staat in het eindklassement van de Superprestige, terwijl hij in de Wereldbeker de zesde plaats bezet. In de DVV Verzekeringen Trofee had de renner van Telenet-Baloise ook nog uitzicht op het podium, maar Van der Haar krijgt door zijn gedwongen forfait nog eens vijf minuten aangesmeerd.