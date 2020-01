Zieke Hermans past voor Brussel met oog op BK

Quinten Hermans heeft zich afgemeld voor de DVV Verzekeringen Trofee-cross van Brussel. De 24-jarige coureur van Tormans is ziek.

Hermans was al redelijk kansloos in het klassement om de DVV Trofee, waardoor dat geen probleem vormt voor hem. Met oog op het Belgisch kampioenschap van volgende week wil hij graag tijd nemen om te herstellen.

Hermans was in Brussel een van de podiumkandidaten. Zijn ploeggenoot Corné van Kessel, die op 1 januari met Hermans overstapte van Telenet-Baloise naar Tormans (de veldritploeg van Circus-Wanty Gobert), staat wel aan de start.

🤒Due to illness @Quintenhermans will not start ❌ in Brussel in order to recover for the Belgian championship 🇧🇪.

🇳🇱 @cornevankessel will be at the start 🚦 in European 🇪🇺 capital at 3PM to defend his 4th position in @DVVtrofee !#DVVTrofee #sporzakoers pic.twitter.com/3JUz5PBPqb

— Tormans Cyclo Cross Team (@tormanscross) January 5, 2020