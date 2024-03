vrijdag 15 maart 2024 om 09:40

Zieke Ewan mist Milaan-San Remo, Matthews nu uitgesproken kopman Jayco AlUla

Een fikse tegenvaller voor Jayco AlUla in aanloop naar Milaan-San Remo. Caleb Ewan zal zaterdag niet aan de start verschijnen namens de Australische formatie. De Australische sprinter is ziek. Bij afwezigheid van Ewan is Michael Matthews de uitgesproken kopman.

Ewan had zijn zinnen gezet op een goede uitslag in Milaan-San Remo. De rappe man stond in het verleden al op het podium van de Italiaanse klassieker: in de edities van 2018 en 2021 eindigde hij als tweede. Alleen: Ewan moest wegens maagproblemen opgeven in Tirreno-Adriatico. De Australiër blijkt nog altijd niet voldoende hersteld en geeft dan ook forfait voor de eerste monumentale klassieker van het seizoen.

Zijn ploeg Jayco AlUla trekt nu met één uitgesproken kopman naar Italië voor Milaan-San Remo. Michael Matthews, die in 2015 en 2020 als derde man al op het podium stond, kende door ziekte ook geen perfecte aanloop. “Maar daardoor heb ik wel wat tijd kunnen nemen om te herstellen. De afgelopen week heb ik prima kunnen trainen, dus ik ben ready to go“, geeft Bling aan in een perscommuniqué.

Aan Alessandro De Marchi, Luke Durbridge, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Luke Plapp en Davide De Pretto de taak om Matthews zo goed mogelijk te ondersteunen. “Het is het eerste Monument van het jaar en met Michael hebben we iemand met wie we mee hopen te kunnen doen om de overwinning”, blikt ploegleider Matthew Hayman vooruit.

“Milaan-San Remo kent altijd een zeer interessante finale, na een lange dag in het zadel. Onze ploeg is in staat om Michael te ondersteunen en te positioneren voor de kritieke punten. We zijn er klaar voor”, is Hayman optimistisch.