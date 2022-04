Zieke Domenico Pozzovivo geeft op in Giro di Sicilia

Domenico Pozzovivo heeft tijdens de slotetappe naar de vulkaan Etna de strijd gestaakt in de Giro di Sicilia. De klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert, vijfde in het klassement, kampte met fysieke problemen die hem dwongen op te geven.

Pozzovivo was aan een sterke Giro di Sicilia bezig. Dankzij zijn derde plaats in de tweede etappe met aankomst in Caltanissetta, waar Damiano Caruso de overwinning pakte, klom de Italiaanse klimmer in het algemeen klassement naar de derde plaats. Door de sensationele etappezege van Fran Miholjević een dag later en de bonificaties die Filippo Fiorelli veroverde, zakte Pozzo naar de vijfde plaats.

Met een achterstand van 24 seconden op nieuwe leider Miholjević had Pozzovivo voor de slotrit nog uitzicht op een topklassering. Vanwege ziekte moest hij op de laatste dag echter vroegtijdig de remmen dichtknijpen. Later deze maand staan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma, vooraleer hij naar zijn geboorteland terugkeert voor de Giro d’Italia, waar hij een van de speerpunten is van zijn ploeg.