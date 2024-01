zondag 28 januari 2024 om 14:57

Blanka Kata Vas verrassend tweede in Hoogerheide: “Net op tijd, wil op WK meedoen om podium”

Video Blanka Kata Vas wist zich in de Wereldbeker Hoogerheide verrassend te mengen in de strijd om de overwinning. De Hongaarse van SD Worx-Protime vocht samen met Fem van Empel en Lucinda Brand om de zege, maar strandde uiteindelijk op de tweede plaats achter Van Empel. Daarmee verraste ze zichzelf, erkende Vas na afloop.

“Ik heb mezelf een beetje verrast. Dit voelt als een overwinning voor mij nadat ik ook veel pech heb gehad. Mijn topvorm komt eraan. Net op tijd en daar ben ik heel blij mee”, aldus Vas, die nu met ambities naar het WK veldrijden in Tábor mag trekken. “Ik kijk echt uit naar het WK. Het is dicht bij mijn thuisland en ik verwacht veel fans uit Hongarije daar. Ik heb er echt zin in.”

De vraag is of Vas in staat gaat zijn om de Nederlandse topfavorieten te verslaan. “Dat is een moeilijke vraag. Ik moet het juiste moment afwachten om ze te kunnen verslaan, maar het is heel belangrijk. Het WK is altijd een groot doel voor mij. Daar wil ik altijd goed zijn. Hopelijk heb ik geluk en kan ik meedoen om het podium”, steekt ze haar ambities niet onder stoelen of banken.