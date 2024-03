zondag 24 maart 2024 om 11:37

Zieke Alexander Kristoff haak in extremis af voor Gent-Wevelgem

Alexander Kristoff zal zijn naam dit jaar niet voor een tweede keer op de erelijst zetten van Gent-Wevelgem. De 36-jarige Noor zou als kopman van Uno-X Mobility aantreden in de Vlaamse klassieker, maar de winnaar van 2019 is ziek.

De Noorse formatie Uno-X Mobility is dus zonder duidelijke kopman begonnen aan de 86ste editie van Gent-Wevelgem. De ploeg zal nu wellicht hopen op een uitschieter van Jonas Abrahamsen – vrijdag nog twaalfde in de E3 Saxo Classic – of Rasmus Tiller. Stian Fredheim, Tord Gudmestad, Erik Nordsæter Resell en William Blume Levy zijn de overige namen binnen de selectie.

Het is voorlopig nog niet echt het seizoen van Alexander Kristoff. De ervaren Noor wist dit jaar al wel naar podiumplaatsen te sprinten in de Trofeo Palma, Tour of Oman en Tirreno-Adriatico, maar is nog op zoek naar zijn eerste zege van 2024. Kristoff zal normaal gesproken weer in actie komen in Dwars door Vlaanderen (27 maart) en de Ronde van Vlaanderen (31 maart), al is het nog onduidelijk of zijn ziekte roet in het eten gooit.

Sportieve revanche?

De winnaar van Milaan-San Remo (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2015) hoopt dit seizoen zijn sportieve gram te halen, na een teleurstellend 2023. “Ik had toen gehoopt op meer goede resultaten voor mezelf, maar ik kreeg met te veel kleine problemen af te rekenen in het begin van het seizoen. Ik kende weinig geluk, maar hopelijk heb ik nu al mijn geluk opgespaard voor dit jaar”, vertelde hij eerder deze maand nog aan WielerFlits.

“Ik hoop nog altijd dat ik competitief kan zijn in de klassiekers. Maar om er eentje te winnen, dat is altijd lastig. Ik ben binnen de ploeg vooral daarvoor gehaald. Als alles dit jaar honderd procent perfect gaat, dan mag je me een klassieke zege en een etappezege in de Tour de France wensen, dat zou de perfectie zijn.”