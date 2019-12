Zico Waeytens haalt uit naar Zakarin op Twitter woensdag 18 december 2019 om 19:46

Zico Waeytens heeft op social media stevig uitgehaald naar Ilnur Zakarin. Als het aan de West-Vlaming ligt, blijft de Russische aanwinst van CCC niet alleen weg van de Olympische Spelen, maar verdwijnt hij helemaal uit het peloton.

Aanleiding voor Waeytens’ vermaning is het bericht dat Zakarin van nationaliteit overweegt te veranderen. Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) nam een week geleden de beslissing om Rusland voor vier jaar te verbannen van de Spelen en alle andere internationale wedstrijden, nadat er bewijs was van manipulatie in een dopinglaboratorium in Moskou. Voor Russische sporters die kunnen aantonen dat ze van onbesproken gedrag zijn, zou er een mogelijkheid zijn om onder neutrale vlag toch mee te doen aan internationale toernooien.

“Als Rusland niet mag deelnemen aan de Spelen, zou ik graag onder neutrale vlag willen koersen”, liet Zakarin deze week weten. Voor de komende jaren overweegt hij om de Cypriotische nationaliteit aan te nemen, voegde hij eraan toe. “Beste Ilnur, niemand met een dopingverleden zoals jij zou naar de Spelen mogen gaan”, schrijft Waeytens, die twee maanden geleden in de Memorial Rik Van Steenbergen zijn laatste wedstrijd reed als prof. “Van mij zou je zelfs nooit meer mogen koersen!”

Het is echter de vraag of Zakarin onder neutrale vlag mag meedoen aan de Olympische Spelen, aangezien hij in het verleden al eens twee jaar geschorst was nadat hij positief had getest op anabole steroïden.

Beste Ilnur… niemand met een dopingverleden zoals jou zou naar de spelen mogen gaan, van mij zou je zelfs nooit meer mogen koersen !!! Na de dopingschorsing: Russische renner wil naar Spelen door van nationaliteit te veranderen https://t.co/UGvnRystAR via @HLN_BE — zico waeytens (@ZicoWaeytens) December 17, 2019