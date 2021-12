Zevenvoudig Spaans veldritkampioene Aida Nuño Palacio (38) neemt binnenkort afscheid

Aida Nuño Palacio neemt aan het einde van het veldritseizoen afscheid als wielrenster. Dat heeft de 38-jarige Spaanse laten weten op een persconferentie. Nuño Palacio werd in haar lange carrière zeven keer Spaans kampioene veldrijden.

Nuño Palacio begon meer dan twintig jaar geleden aan haar carrière als veldrijdster en werd in 2002 voor het eerst Spaans kampioene bij de elite. Ook in 2003, 2011, 2014, 2016, 2018 en 2019 veroverde ze de Spaanse kampioenstrui. Ook was ze zeven keer de beste in de Copa de España, het belangrijkste regelmatigheidsklassement in het Spaanse veldrijden. Deze winter werd ze voor de zevende en dus laatste keer winnares van de Copa de España.

Veldritpionier

De 38-jarige veldrijdster kan worden gezien als een heuse veldritpionier voor het Spaanse vrouwenwielrennen. Ze wist de Spaanse veldriteer ook hoog te houden op internationaal niveau, in de buitenlandse crossen tegen de beste veldrijdsters ter wereld. Haar beste prestatie in een Wereldbeker is een achtste plaats in de cross van Tábor van 2018. Ze nam ook vaak deel aan het WK veldrijden.

“Dit is het juiste moment om afscheid te nemen. Ik dacht al een aantal seizoenen aan stoppen, maar nu is het ook echt tijd om mijn fiets aan de wilgen te hangen”, aldus Nuño Palacio, die de komende weken nog wel zal deelnemen aan enkele crossen in eigen land, het Spaans kampioenschap en het WK in het Amerikaanse Fayetteville.