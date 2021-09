Zeventien kasseistroken in eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen

Zaterdag 2 oktober zal een gedenkwaardige dag worden voor het vrouwenwielrennen, aangezien dan de eerste editie van Parijs-Roubaix op het programma staat. Koersorganisator ASO presenteerde vandaag het parcours van de Helleklassieker: de rensters krijgen over goed drie weken zeventien kasseistroken voor hun kiezen.

De ‘Hel van het Noorden’ voor vrouwen zal één dag voor de mannenwedstrijd plaatsvinden en is ontstaan op initiatief van de UCI. De vrouwenkoers is 116,4 kilometer lang, start in Denain en finisht op de wereldberoemde wielerbaan van Roubaix. Onderweg wachten er dus zeventien kasseistroken, goed voor bijna dertig kilometer stuiteren over de gevreesde Noord-Franse keien.

Ook de vrouwen mogen zich in de diepere finale ‘verheugen’ op de wereldberoemde kasseien van Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre. Het Bos van Wallers, een van de meest iconische passages uit het wielrennen, laten de rensters dan weer links liggen.

In de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix staan de negen Women’s WorldTeams aan de start, aangevuld met vijftien continentale ploegen. Daarbij zijn ook Parkhotel Valkenburg, Jumbo-Visma Women en NXTG Racing uit Nederland én het Belgische Lotto Soudal Ladies, Ciclismo Mundial (de wegploeg van o.a. Alvarado, Worst, Kastelijn en Cant) en Doltcini-Van Eyck Sport.

Parcours voor vrouwen Parcours voor mannen

Manneneditie

De heren wielrenners krijgen een dag later, op zondag 3 oktober, dertig kasseistroken voor de wielen geschoven. De totale afstand van Parijs-Roubaix voor mannen bedraagt 257,7 kilometer, 55 kilometer gaat over kasseien. Ook de mannen trekken, na de start in Compiègne, over de kasseien van Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre, maar eerder in de race volgt ook al het iconische Bos van Wallers.