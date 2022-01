Zeventien fietsen gestolen van opleidingsploeg Israel-Premier Tech

Israel Cycling Academy is onaangenaam verrast in aanloop naar het nieuwe seizoen. Zeventien fietsen van de continentale ploeg, de beloften-formatie van WorldTeam Israel-Premier Tech, zijn namelijk gestolen tijdens het trainingskamp in Spanje.

De fietsen van het merk Factor werden maandag gestolen uit de materiaalwagen van de ploeg. “Vandaag zijn in de buurt van Girona zeventien van onze Israel Cycling Academy Factor-fietsen gestolen uit de vrachtwagen van de ploeg”, deelde het continental-team mee op social media. “De frames zijn zilver, rood en zwart, zoals hieronder afgebeeld. Neem contact met ons op als iemand enige informatie heeft.”

Fietsendiefstal komt vaker voor in de professionele wielersport. In oktober werd tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix twintig fietsen van de Italiaanse nationale ploeg gestolen. De fietsen werden enkele dagen later in Roemenië teruggevonden. Een maand eerder waren de vrouwen van BikeExchange slachtoffer van fietsendiefstal tijdens de Tour de l’Ardèche. In 2020 werden in de nacht voor Strade Bianche zes fietsen van de vrouwenploeg van Trek-Segafredo weggenomen.

Onlangs werden ook Geraint Thomas en Iván García bestolen van hun fiets, toen zij tijdens een trainingsronde een koffiestop hielden. Thomas overkwam dat in november in de Franse plaats Menton. García werd begin december onaangenaam verrast in Girona.

Today, 17 of our Israel Cycling Academy @FactorBikes were stolen from the team’s truck near Girona, Spain. The frames are silver, red, and black as pictured below. Please contact us if anyone has any information 🙏 pic.twitter.com/yKqkVg5jft — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) January 17, 2022