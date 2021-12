Iván García bestolen van fiets tijdens koffiestop

Wielerflits Kort

Iván García is afgelopen vrijdag tijdens een trainingsrit in Girona bestolen van zijn fiets. De Spaanse coureur van Movistar laat op Instagram weten dat tijdens een koffiestop iemand zijn Canyon Aeroad-CFR-fiets heeft gestolen.

García onderbrak zijn trainingsritje in en rond Girona voor een koffiestop in het Oniria-café in het centrum van de stad, maar zag vervolgens hoe een ‘man van middelbare leeftijd’ zijn fiets meenam. “Als iemand iets heeft gezien, neem dan contact met mij op”, laat hij weten via Instagram.

García is zeker niet de eerste wielrenner die de afgelopen weken van zijn fiets is beroofd. Geraint Thomas overkwam hetzelfde in Menton, een Frans kustplaatsje aan de Italiaanse grens dicht bij Monaco. De politie van Menton vond de fiets van de Tourwinnaar van 2018 echter al snel weer terug.