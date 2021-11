Politie vindt gestolen fiets Geraint Thomas terug

Update

Geraint Thomas is tijdens een trainingsrit bestolen van zijn fiets. De Britse coureur van INEOS Grenadiers laat op sociale media weten dat tijdens een koffiestop iemand zijn Pinarello Dogma-fiets heeft gestolen.

“Ik had een mooie training en een heerlijke koffiestop in Menton. Behalve dat iemand mijn fiets heeft gestolen”, schrijft de Welshman. “Nu zit ik in een Uber naar huis. Het gaat om een Pinarello Dogna F met F12-stickers. Er zitten willekeurige wielen onder en de fiets heeft een grondige schoonmaakbeurt nodig.”

De politie van Menton, een Frans kustplaatsje aan de Italiaanse grens dicht bij Monaco, heeft de gestolen fiets van Geraint Thomas teruggevonden. Op social media laat de Tourwinnaar van 2018 weten dat hij zijn fiets terug heeft. “Ik heb een goed verhaal voor jullie voor mijn podcast van komende week”, lacht hij. “Ik wil de politie van Menton bedanken voor hun hulp. Alles is tot een goed einde gekomen.”

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod 🤣 Big thanks to the Menton Police for their help 👮‍♂️👌 All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) November 14, 2021