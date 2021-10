Gouden fietsen van Italiaanse achtervolgingsploeg gestolen: schade een paar honderdduizend euro

De gouden fietsen van de Italiaanse baanploeg zijn vannacht gestolen bij het Hotel Mercure Lille. De fietsen waren na afloop van de individuele achtervolging gisteravond in een busje gezet om terug te keren naar Italie, maar ’s ochtends bleken ze er niet meer te staan. De schade bedraagt een paar honderdduizend euro.

In totaal zijn er twintig fietsen meegenomen, waarvan vijftien baanfietsen. Alleen al de fietsen van het olympische kwartet Jonathan Milan, Filippo Ganna, Francesco Lamon en Simone Consonni hebben een waarde van dertigduizend euro per stuk. Ook de reservefietsen en -sturen zijn meegenomen. Omdat die in 3D op maat worden gemaakt, kunnen ze niet doorverkocht worden, meldt La Gazzetta dello Sport.

Robert Amadio, het hoofd van de Italiaanse delegatie in Roubaix, reageert geprikkeld op de diefstal: “Ze waren goed georganiseerd. We wisten dat dit zou kunnen gebeuren, en daarom hebben we ervoor gekozen om in een hotel met een eigen gecontroleerde parkeerplaats te blijven. Klaarblijkelijk heeft zelfs dat de daders niet gestopt…”

De Italiaanse baanwielrenners die vandaag en morgen moeten rijden, kunnen gewoon van start gaan. Hun materiaal staat nog op de wielerbaan in Roubaix.