zaterdag 3 februari 2024 om 16:01

Zevende WK-medaille op rij voor Lucinda Brand: “Fem steekt er met kop en schouders bovenuit”

Een keer goud, drie keer zilver, drie keer brons: Lucinda Brand kan van mooie statistieken spreken op het WK veldrijden. Sinds het WK van Valkenburg 2018 stond ze altijd op het podium. Ook in Tábor 2024 dus. Geen nieuwe wereldtitel, maar wel een tweede plaats voor Brand, op gepaste afstand van Fem van Empel.

“Winnen is altijd het mooiste, maar deze was ook heel mooi. Ik ben best of the rest, Fem steekt er op dit moment gewoon met kop en schouders bovenuit”, erkent ze in het flashinterview ruiterlijk haar meerdere in Van Empel. “Ze is iemand met heel veel talent, ze kan heel veel vermogen kwijt. Ik hoop voor haar dat ze deze lijn kan doortrekken, dan kan ze nog heel veel mooie andere resultaten behalen. Voor mij is het zaak om zo lang mogelijk mijn karretje aan te haken.”

Dan over haar eigen seizoen, want met de tweede plaats neemt ze ook sportieve wraak op de vorige keer dat ze in Tábor was. “Toen ik hier in Tábor mijn hand brak, was het allemaal waardeloos. Heel veel ups en downs, het was ook niet altijd gezellig thuis. Maar ik ben blij dat ik ergens vanbinnen het vertrouwen kon vinden en erin ben blijven geloven.”

Van Empel kon ze niet volgen, waarna Brand om het zilver streed met Puck Pieterse. “In het begin kwam Puck er wat fors overheen, toen ben ik gewoon mijn eigen ritme proberen te houden. Lang zag het ernaar uit dat we gelijke tred konden houden, maar ineens had ze een slecht stuk. Toen kon ik erop en erover en dacht ik: nu moet ik doortrekken.” Uiteindelijk bleek dat het moment waarop Pieterse niet meer mee kon.