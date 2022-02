Zeven hechtingen voor Denise Betsema na valpartij in Krawatencross van Lille

Voor Denise Betsema was de Krawatencross van Lille een wedstrijd om snel te vergeten. De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal kende een mindere dag, verloor meer dan twee minuten op haar grootste concurrente Lucinda Brand en moest na afloop van de cross naar het ziekenhuis van Turnhout.

De 29-jarige renster kwam tijdens de cross ten val en bleef met haar vinger hangen achter een hek. “Daarbij heb ik mijn vinger opengehaald. De wonde was heel erg diep en mijn bot was duidelijk zichtbaar. Ik ben al opgelucht met het feit dat mijn pees niet is geraakt. Na zeven hechtingen ben ik klaar voor de volgende wedstrijd in de X2O Badkamers Trofee. Veel dank aan het ziekenhuis van Turnhout voor de goede zorgen.”

Betsema, die overigens nog wel als zevende over de streep kwam in de veldrit van Lille, doelt op de Brussels Universities Cyclocross van aankomende zondag. Dit is ook meteen de laatste manche in de X2O Badkamers Trofee. De eindzege lijkt overigens uit zicht voor Betsema. In het klassement is de achterstand op Brand inmiddels opgelopen tot net geen drie minuten.

