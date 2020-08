Zesde plaats Bauke Mollema: “Kon de aanvallen niet volgen” zondag 30 augustus 2020 om 21:03

Bauke Mollema heeft in de tweede etappe van de Tour de France een zesde plaats behaald. De kopman van Trek-Segafredo was de derde van de favorietengroep toen er gesprint werd achter de drie weggereden koplopers. “Het was best wel een goede dag, ik voelde mij goed”, blikt Mollema terug.

“Op de eerste twee lange beklimmingen deden we het rustig aan”, aldus de klimmer. “Daarna reden we op de Col d’Èze een goed tempo en op de laatste klim ging het helemaal hard. Er was geen grote groep meer over en ik voelde mij goed voor de sprint.”

Mollema zag Julian Alaphilippe, Marc Hirschi en Adam Yates wegrijden op de laatst heuvel. “Alaphilippe ging zo hard dat ik hem niet kon volgen. Ook die andere demarrages waren heel explosief. Het was niet echt mogelijk om die te volgen, maar ik denk dat ik in een goede groep gefinisht ben met alle klassementsmannen. Ik probeerde daarna nog naar een goede uitslag te sprinten.”

In het algemeen klassement is Mollema na twee dagen achttiende, op 17 seconden van gele trui Julian Alaphilippe. Medekopman Richie Porte is dertigste in dezelfde tijd.