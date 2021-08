Zesde etappe Tour de l’Avenir met 27 kilometer ingekort

De zesde etappe van de Tour de l’Avenir, die van donderdag, is door de wedstrijdorganisatie flink ingekort. De lokale ronde van 27 kilometer rondom finishplaats Septmoncel wordt volledig geschrapt. De wedstrijdjury van de UCI is akkoord gegaan met de parcourswijziging, waarvan de reden niet bekendgemaakt is.

In de tweede helft van de etappe zouden de heren coureurs de Côte de la Combe du Lac twee keer voor de kiezen krijgen. Het blijft door het schrappen van het lokale parcours echter bij een beklimming van de Côte de la Combe du Lac (15,8 km aan 4,7%). Na de top is het nog negentien kilometer tot aan de finish. De laatste tien kilometer zijn grotendeels in dalende lijn, al loopt het laatste stuk tot de eindstreep nog wel venijnig op in Septmoncel.

De organisatie van de Tour de l’Avenir heeft bovendien medegedeeld dat in de oplopende finale van de zesde etappe de 3-kilometerregel niet geldt. Bij pech en/of valpartijen in de laatste drie kilometer worden dus ‘gewoon’ tijdsverschillen gerekend.

Het oude profiel van etappe 6:

Het nieuwe profiel van etappe 6: