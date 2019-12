Deelnemersveld Zesdaagse van Bremen, Bianchi Chris Harper gestolen zaterdag 21 december 2019 om 09:10

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Zesdaagse van Bremen en Jumbo-Visma-aanwinst Chris Harper.

Zesdaagse van Bremen maakt deelnemers bekend

De Zesdaagse van Bremen heeft haar startveld rond. Nadat eerder al de komst van Nils Politt aangekondigd werd, deed de organisatie nu de samenstelling van alle twaalf de koppels uit de doeken.

Politt, de nummer twee van de laatste Parijs-Roubaix, is gekoppeld aan zesdaagsespecialist Kenny De Ketele. Die wist de Bremense zesdaagse al tweemaal te winnen: eerst met Christian Grasmann in 2016 en vorig jaar met Theo Reinhardt. Ook de Duitse wereldkampioen koppelkoers is er weer bij. Met Wim Stroetinga (2014) staat er nog en oud-winnaar aan het vertrek. Iljo Keisse en Jasper Buyst, vorig jaar de winnaars in Bremen, ontbreken.

De Zesdaagse van Bremen 2020 wordt gehouden van 9 tot en met 14 januari.

Deelnemerslijst Zesdaagse van Bremen 2020

1. / Kenny De Ketele – Nils Politt

2. / Tristan Marguet – Maximilian Beyer

3. / Henning Bommel – Roy Pieters

4. / Moritz Malcharek – Melvin van Zijl

5. / Moreno De Pauw – Leon Rohde

6. / Andreas Graf – Marc Hester

7. / Wim Stroetinga – Domenic Weinstein

8. / Bryan Boussaer – Stephen Bradbury

9. / Theo Reinhardt – Morgan Kneisky

10. / Oliver Wulff Frederiksen – Moritz Augenstein

11. / Joshua Harrison – Hans Pirius

12. / Mark Downey – Felix English

Jumbo-Visma-aanwinst Harper is racefiets kwijt

Chris Harper moet nog aan zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma beginnen, maar is nu zijn peperdure racefiets in de teamkleuren al kwijt. De Australiër laat op zijn social media weten dat zijn Bianchi gestolen is. “Als je iemand ziet rondrijden op deze fiets, grijp dan die klootzak”, schrijft hij. Het is niet bekend waar hij zijn fiets gestolen is. Harper was niet aanwezig bij de presentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam gistermiddag, maar dat was door de ploeg eerder al medegedeeld.