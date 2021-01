Zes ProTeams krijgen wildcard voor Ronde van Catalonië

De Volta Ciclista a Catalunya, hier beter bekend als de Ronde van Catalonië, heeft bekendgemaakt welke ploegen zich mogen verheugen op een wildcard voor de eerstvolgende editie (22-28 maart). Vorig jaar ging de wedstrijd niet vanwege de coronacrisis.

Alpecin-Fenix was al zeker van een wildcard voor de Spaanse WorldTour-wedstrijd. De ploeg van Mathieu van der Poel wist zich vorig jaar te verzekeren van eindwinst in de Europe Tour en mag daardoor in 2021 als ProTeam deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden.

Ook Arkéa-Samsic (de ploeg van Nairo Quintana, Warren Barguil en Nacer Bouhanni), Gazprom-Rusvelo (Ilnur Zakarin en Roman Kreuziger), Rally Cycling en de Spaanse ProTeams Equipo Kern Pharma en Euskaltel-Euskadi hebben een uitnodiging ontvangen.

Caja Rural-Seguros RGA en Burgos-BH zijn dit jaar niet van de partij. De laatste winnaar van de Ronde van Catalonië luistert naar de naam Miguel Ángel López. De Colombiaan zegevierde in 2019 voor Adam Yates en Egan Bernal.

Ploegen met een wildcard voor de Ronde van Catalonië 2021

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

Gazprom-RusVelo

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Rally Cycling