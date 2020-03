Zes nieuwe corona-besmettingen in UAE Tour dinsdag 3 maart 2020 om 22:14

Het coronavirus slaat verder om zich heen in de UAE Tour. Organisator RCS laat weten dat er zes nieuwe besmettingen zijn, bij mensen die in direct contact zijn geweest met de twee eerder gemelde besmettingen bij de wielerronde.

Het gaat om zes individuele gevallen die positief getest zijn op het coronavirus. Het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. Of er renners bij betrokken zijn, is niet bekend.

Na de eerste meldingen van besmettingen in de UAE Tour werd de ronde (twee etappes voor het einde) geannuleerd en werden alle aanwezigen in de beide hotels getest. Een groot deel daarvan heeft negatief getest en is inmiddels al vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Ministerie van Gezondheid van de VAE laat weten dat de teams die nu in quarantaine verblijven in het hotel, opnieuw getest zullen worden op het coronavirus ‘om hun uiterste veiligheid te verzekeren’. Dit gaat om de wielerploegen Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom-Rusvelo en hun stafleden. Wielerploeg UAE Emirates heeft zelf besloten om renners en begeleiding vast te houden en te laten hertesten.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons liveblog over het coronavirus.