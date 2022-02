Zeker drie WorldTeams aan de start van vernieuwd Veenendaal-Veenendaal

Veenendaal-Veenendaal heeft dit jaar zeker drie WorldTeams aan de start van zijn mannenkoers. De organisatie laat nog in het midden om welke teams het gaat, maar de samenwerking met de Exterioo Cycling Cup lijkt de Nederlandse wedstrijd geen windeieren te leggen.

Veenendaal-Veenendaal moest het bij de vorige editie van 2019 nog zonder WorldTeams doen. In de door Zak Dempster (tegenwoordig sportdirecteur bij Israel-Premier Tech) gewonnen wedstrijd, stonden vijf ProTeams aan het vertrek – de rest van het veld bestond uit continentale teams. In de voorbije twee jaar kon de koers niet doorgaan als gevolg van de coronapandemie. Voor komende editie rekent de organisatie op een aanmerkelijk sterker rennersveld.

Begin deze maand werd bekend dat de Veenendaalse eendagskoers onderdeel is geworden van de Exterioo Cycling Cup, de reeks die we tot afgelopen jaar kenden als de Bingoal Cycling Cup – net als de Ronde van Drenthe. Zeker drie WorldTeams staan medio mei aan de start van de koers, maakte organisatievoorzitter André Homma alvast bekend. De laatste keer dat een ploeg van het hoogste niveau aan het vertrek stond, was in 2018 met LottoNL-Jumbo.

Eigen identiteit

“Behalve dat we door de aansluiting bij de Exterioo Cycling Cup ook een sterker deelnemersveld mogen verwachten, komt onze mannenkoers ook op Sporza en Eurosport. Bovendien kunnen we gebruik maken van de organisatorische kracht van co-organisator Golazo, overigens zonder dat we onze eigen identiteit verliezen”, aldus Homma. De naam Veenendaal-Veenendaal blijft dan ook gehandhaafd en de organisatie ligt in lokale handen.

Voor de lokale organisatie is de samenwerking met de Nederlands-Belgische wedstrijdreeks een stap in het verder professionaliseren van de koers. Daarbij horen ook een nieuwe huisstijl en een vernieuwde website. “Bovendien willen we Veenendaal een echt wielerfeest aanbieden, met tal van side-events naast de vrouwenkoers op vrijdag 20 mei en de mannenkoers op zaterdag 21 mei. Veenendaal viert het wielrennen, daar willen we naartoe.”

Met trots presenteren we onze nieuwe huisstijl! Met de frisse groene tinten brengen we een ode aan de Utrechtse Heuvelrug🌲. En als dat nog niet genoeg is, kun je vanaf vandaag ook onze nieuwe website bezoeken!🧑‍💻#VV22 #Meerdaneenwedstrijd #ditisveenendaal #veenendaal pic.twitter.com/blPkfTWAoR — Veenendaal-Veenendaal (@vdaal_vdaal) February 28, 2022