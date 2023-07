‘Zege Wout Poels in hetzelfde rijtje als Tom Dumoulin en Michael Boogerd’

Video

Zondag 16 juli 2023 zal voor altijd verbonden zijn aan Wout Poels. In de nadagen van zijn carrière zette hij in Saint-Gervais-des-Baines de kroon op zijn lange loopbaan. Solo een bergrit winnen in de Tour de France is maar een enkeling gegeven en slechts zeer zelden is dat een Nederlanders. En de strijd in het algemeen klassement? Niets veranderd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en dus is het nog ongemeen spannend. Dat en meer hoor je in een nieuwe WielerFlits Update.

De kopgroep Wout er niet aan, maar voorkomen konden ze het ook niet: Wout van Aert en Wout Poels zouden strijden om de dagzege in de vijftiende etappe van deze Tour. Nadat eerder Krists Neilands was weggevallen en Marc Soler moest lossen, kieperde de Nederlander op het steilste deel van de slotklim zijn Belgische naamgenoot overboord. “Poels heeft dat heel geraffineerd gespeeld”, legt Raymond uit. “Hij zei al dat hij ervaring had en dat hij daarvan moest gebruikmaken. Poels wist dat hij met Van Aert mee moest. Het was zijn ticket naar de slotklim.”

“Dit is de kroon op zijn carrière”, gaat Raymond verder. “Dit ontbrak nog. Poels heeft er altijd van gedroomd om in de Tour een rit te winnen. Nu is hij een grote meneer. Michael Boogerd op La Plagne herinneren we ons uit 2002, Tom Dumoulin op Arcalis… Een Alpenrit winnen in de Tour… Jongens, dat is nogal wat hoor!” De zege raakte Poels zelf ook, maar niet alleen omdat zijn jongensdroom in vervulling ging. “Precies een maand na het overlijden van zijn ploeggenoot Gino Mäder. Van de dood naar een tweede ritzege in de Tour, het is een rollercoaster”, stipt Maxim aan.

Naast de lofzang voor Poels, kwamen onze mannen natuurlijk ook terug op die immens beladen strijd tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn grote belager Tadej Pogacar. De twee gaven opnieuw niets op elkaar toe. “De Tour de France duurt drie weken”, zegt Raymond. “We weten gewoon uit het verleden dat de derde week de meest slopende week is. Dan komen de verschillen vanzelf aan de orde. Er is sowieso een tijdrit en kunnen ze niet naar elkaar kijken. Ze kunnen niet bij elkaar in het wiel kruipen. We gaan echt verschillen zien komende week.”

En verder…

Komt uiteraard ook de nieuwe tweede plek van Wout van Aert aan bod, vertelt Pello Bilbao over de mooie en bijzondere zege van Wout Poels, legt Grischa Niermann uit waarom Vingegaard niet ten aanval trok en komen ook de verschillende tijdritpakken aan de orde. Dat en meer hoor of zie je in een nieuwe WielerFlits Update.

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

