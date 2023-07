Zege Poels zeer kort op tv, oproep Adam Hansen: “Geef ze de aandacht die ze verdienen”

Wout Poels beleefde afgelopen zondag zijn moment de gloire in de Tour de France. Bij zijn tiende deelname boekte de Nederlander – na een loodzware dag in de Alpen – zijn eerste ritzege. Op televisie was echter weinig te zien van zijn succesvolle solo: de Franse televisie bracht de juichende Poels slechts enkele tellen in beeld. Dat leidde tot onvrede bij Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA.

Terwijl Poels naar de overwinning soleerde, waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar samen bezig aan de slotklim. De regisseur van de Franse televisie had vooral oog voor het duel tussen de twee Tourpretendenten. Hansen vond het ‘verdrietig om te zien’ dat een van de grootste momenten uit de wielercarrière van Poels daarom zo summier in beeld werd gebracht.

“Ik had het erg gewaardeerd als hij (of welke andere ritwinnaar dan ook) meer dan twee seconden televisietijd had gehad, zodat zijn zoon kon zien wat hij bereikt had. De klassementsrenners worden elke dag al getoond. Alsjeblieft, ik vraag France Télévisions (die de beelden levert en de regie doet, red.) vriendelijk om deze jongens en hun teams de aandacht te geven die ze verdienen.”

