donderdag 21 maart 2024 om 11:42

Zeer ongelukkig: Spaanse renner breekt kuitbeen bij bezoek aan koersdokter

Een bijzonder ongelukkig moment tijdens de derde etappe van de Ronde van Catalonië. José Manuel Diaz kwam op weg naar Port Ainé ten val en brak hierbij zijn kuitbeen. Dit gebeurde echter… nadat hij zich had laten uitzakken naar de wagen van de koersdokter.

Diáz – dinsdag nog knap tiende in de bergrit naar Vallter 2000 – besloot zich te laten uitzakken naar de ronde-arts, aangezien hij al eerder in de rit ten val was gekomen. De wagen van de koersdirecteur maakte echter een onbedoelde zwieper en zo ging de 29-jarige renner van Burgos-BH tegen de grond.

De Spaanse klimmer wist zijn weg wel te vervolgen en de rit zelfs uit te rijden, maar Díaz zal vandaag niet aan de start verschijnen van de vierde etappe richting Lleida. Wat blijkt: de coureur heeft zijn kuitbeen gebroken en ligt de komende weken dus in de lappenmand.

Una caída muy evitable deja fuera de carrera a @josediazgallego. La concentración en altura y todo el esfuerzo para llegar al 100% a la @VoltaCatalunya se ha truncado. Muchos ánimos y a recuperarte pronto titán!!! pic.twitter.com/wItHzntvnE — Rubén Pérez (@rubenperez1981) March 20, 2024

“José Manuel Diaz moet de Ronde van Catalonië verlaten na een zeer vermijdbare valpartij”, laat oud-renner Rubén Pérez, tegenwoordig ploegleider bij Burgos-BH, weten via X. “En dat na een hoogtestage en allerlei inspanningen om in topvorm aan deze wedstrijd te beginnen. We wensen Titan (de bijnaam van Diaz, red.) veel beterschap!”