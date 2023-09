woensdag 6 september 2023 om 08:29

Zeeman vol lof over Kooij: “Heel knap dat hij dit allemaal laat zien op zijn jonge leeftijd”

Olav Kooij mag dan nog altijd maar 21 jaar oud zijn, de Nederlandse sprinter boekte dinsdag in de Tour of Britain alweer de 25ste zege uit zijn profcarrière. Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma, spreekt dan ook vol lof over Kooij. “We gaan nog veel van Olav zien in de toekomst.”

Er staat momenteel geen maat op Olav Kooij in de Tour of Britain. De pijlsnelle Nederlander won de eerste drie etappes in de Tour of Britain, mede door een ijzersterke sprinttrein van Jumbo-Visma, met niemand minder dan Wout van Aert als laatste man. In Beverley snelde Kooij naar zijn tiende zege van het seizoen en de 25ste overwinning uit zijn nog jonge profcarrière.

“Overwinningen van Olav zijn voor ons een belangrijk doel dit seizoen”, laat Zeeman weten op de website van Jumbo-Visma. “Met zijn tiende individuele zege heeft hij de doelstelling behaald die we voorafgaand aan dit wielerjaar hebben gesteld als team.”

“Olav is één van de grootste talenten uit de WorldTour. Hij rijdt een fantastisch seizoen. Het is heel knap dat Olav dit allemaal laat zien op zijn jonge leeftijd”, aldus Zeeman. “Olav is een geweldig talent. Daar zijn we als ploeg heel trots op. We helpen hem als team natuurlijk zo goed mogelijk, zoals ook deze week met een supersterke selectie in Groot-Brittannië. We gaan nog veel van Olav zien in de toekomst.”

Met zijn 25ste profoverwinning fietst Kooij zich overigens in een bijzonder rijtje. In de geschiedenis bereikten slechts twee renners deze mijlpaal op jongere leeftijd: Giuseppe Saronni en – jawel – Eddy Merckx. In het lijstje met jongste renners die op 25 profzeges staan, komt Kooij nu tussen Merckx en Remco Evenepoel. Evenepoel deed er 68 dagen langer over dan Kooij om zijn 25ste profzege te behalen en was ‘al’ 22 jaar.