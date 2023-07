Zeeman schrikt niet als Vingegaard vandaag tijd verliest: “Tijdrit ligt Pogacar beter”

In de voorbeschouwing van WielerFlits krijgt Jonas Vingegaard de volle vier sterren voor de Touretappe van vandaag, een lastige individuele van 22,6 kilometer. Maar Merijn Zeeman lijkt zich daar niet helemaal in te kunnen vinden. Volgens de sportief manager van Jumbo-Visma ligt de tijdrit Tadej Pogacar op papier beter dan Vingegaard.

“Jonas is een stuk lichter dan Pogacar”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “De tijdrit telt veel vlakke stukken, waar meer absoluut vermogen kan geduwd worden, wat niet in het voordeel is van een lichtere renner. Jonas is echter geen doorsnee lichte renner. Hij is ontzettend aero en kan zo veel compenseren, maar los van de vorm van de dag na twee weken Tour ligt de tijdrit Pogacar beter dan Jonas. Ik zal niet schrikken als we wat seconden verliezen.”

Vingegaard en Pogacar reden in het verleden overigens twaalf tijdritten tegen elkaar. Drie keer was Vingegaard beter, negen keer Pogacar. In de Tour de France staat het voorlopig 2-2. Zowel in 2021 als 2022 was de Sloveen beter in de eerste tijdrit, beide keren in de eerste week. De Deen had dan weer telkens de bovenhand had in de tweede tijdrit, steeds in de derde week. In 2021 gaf Pogacar wel niet het volle pond tijdens de laatste rit tegen de klok omdat hij de eindzege toen al binnen had.

Woensdag all-in

Mocht Vingegaard inderdaad wat tijd verliezen en wie weet zelfs het geel, dan krijgt de Deen woensdag de kans om terug te slaan. Daags na de tijdrit staat namelijk de koninginnenrit van deze Tour op de planning. Deze zeventiende etappe is voor Jumbo-Visma een belangrijke dag, vertelt Zeeman.

“We hebben verschillende ritten aangeduid waar we het verschil wilden maken. De eerste keer was in de rit over Marie Blanque, wat lukte. Ook de rit van de dag nadien over de Tourmalet stond aangestipt, maar daar verloren we zelfs tijd. De rit van woensdag is ook omcirkeld. Dat is de dag waarop we all-in gaan.”

Van Aert en Kuss gaan niet sparen

Terug naar de tijdrit. Zullen Wout van Aert en Sepp Kuss zich tijdens de chronoproef sparen om Vingegaard woensdag nog beter bij te kunnen staan? “Nee. Wout en Sepp gaan ook voluit. Dat willen ze ook. Bij Sepp was dat niet op voorhand afgesproken, maar hij staat nu zesde en je weet nooit of dat nog eens van pas komt. Wout is het WK tijdrijden aan het voorbereiden. Normaal is het parcours te lastig voor hem, Wout denkt zelf dat het voor de dagzege tussen Jonas en Pogacar zal gaan, maar voor Wout is het een belangrijke dag voor wat nog na de Tour volgt.”